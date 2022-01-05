Ксения Мишина воспользовалась магией, чтобы найти замену Александру Эллерту

Ксения Мишина показала, как ищет замену Александру Эллерту. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.
Известная украинская актриса, которая стала героиней первого сезона реалити-шоу «Холостячка» . Это вместе участием в нескольких популярных проектов сделало ее популярной в Украине.
Знаменитость регулярно радует поклонников всевозможными публикациями в социальной сети, в частности на ее социальную страницу в Инстаграм подписано 809 тысяч человек.
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4 января девушка опубликовала видеозапись. На ней можно увидеть мужчину в костюме в одежде прорицателя рядом с большой старой книгой. На фоне слышен голос актрисы, которая пошутила на тему того, что она посетила гадалку.