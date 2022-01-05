Ксения Мишина воспользовалась магией, чтобы найти замену Александру Эллерту

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Ксения Мишина показала, как ищет замену Александру Эллерту. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Известная украинская актриса, которая стала героиней первого сезона реалити-шоу «Холостячка» . Это вместе участием в нескольких популярных проектов сделало ее популярной в Украине.

Знаменитость регулярно радует поклонников всевозможными публикациями в социальной сети, в частности на ее социальную страницу в Инстаграм подписано 809 тысяч человек.

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4 января девушка опубликовала видеозапись. На ней можно увидеть мужчину в костюме в одежде прорицателя рядом с большой старой книгой. На фоне слышен голос актрисы, которая пошутила на тему того, что она посетила гадалку.

«Короче, мне сейчас будут гадать на картах Таро на мою будущую любовь. Говорят классная гадалка», — иронично сообщила Ксения Мишина.

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