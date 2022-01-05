Ксения Мишина воспользовалась магией, чтобы найти замену Александру Эллерту

«Короче, мне сейчас будут гадать на картах Таро на мою будущую любовь. Говорят классная гадалка», — иронично сообщила Ксения Мишина.

Напомним, Тина Кароль бросилась под машину на дороге: «Увидел, потерял сознание». Тина Кароль решила станцевать прямо перед машиной, пока переходила дорогу — никто ее не остановил.

Как сообщал «Знай.uа» Тина Кароль потеряла платье перед женатым Потапом, даже Настя Каменских так не делала: «Сюда все смотрят».

Также портал Знай.ua писал, что Юрий Ткач и Евгений Кошевой связали Владимира Дантеса гирляндами: пока Надя Дорофеева улетела с тещей

Как сообщал Знай.ua, Владимир Остапчук превратился в Фредди Меркьюри из Queen и устроил танцы с пылесосом: «Пока жена не дома»

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