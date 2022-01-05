Киану Ривз пожертвовал 70 процентов гонорара за «Матрицу» фонду борьбы с лейкемией

Первый фильм франшизы «Матрица» вышел в 1999 году, но только сейчас стало известно, что 70 процентов своего гонорара за съемки Киану Ривз пожертвовал на благотворительность. За роль Нео в первой ленте он заработал 10 миллионов долларов. Еще 25 миллионов, согласно контракту, получил с кассовых сборов фильма.

На момент премьеры «Матрицы» младшая сестра Ривза Ким, которая младше 57-летнего актера на два года, уже восемь лет боролась с лейкемией. Киану в тот период стал опекуном сестры и помогал ей во время реабилитации, когда спустя десять лет после того, как Ким поставили диагноз, болезнь вошла в стадию ремиссии.





Кроме того, в период после выхода первой «Матрицы» Киану продал дом, чтобы переселиться поближе к сестре.

Она всегда была рядом со мной, а я всегда буду поддерживать ее, — говорил он о Ким в интервью.

Деньги, пожертвованные Ривзом, были направлены на исследования в области лейкемии. Спустя несколько лет он основал собственный благотворительный фонд помощи больным раком.

Не хочу присваивать фонду свое имя, просто пусть делает свое дело, — сказал актер.

Киану вообще известен своими щедрыми пожертвованиями и активным участием в благотворительных акциях. Летом 2020-го он помогал собрать деньги фонду, поддерживающему детей с онкологическими заболеваниями: актер выставил на аукцион 15-минутную встречу с ним в Zoom.

А те, кто работал с Ривзом на съемочной площадке, подтверждают, что он щедр и к коллегам по проектам. Осенью на съемках фильма «Джон Уик 4» Киану подарил четверым каскадерам часы: каждому — Rolex стоимостью более девяти тысяч долларов.

Spletnik