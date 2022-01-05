Киану Ривз пожертвовал 70 процентов гонорара за «Матрицу» фонду борьбы с лейкемией

Первый фильм франшизы «Матрица» вышел в 1999 году, но только сейчас стало известно, что 70 процентов своего гонорара за съемки Киану Ривз пожертвовал на благотворительность. За роль Нео в первой ленте он заработал 10 миллионов долларов. Еще 25 миллионов, согласно контракту, получил с кассовых сборов фильма.
На момент премьеры «Матрицы» младшая сестра Ривза Ким, которая младше 57-летнего актера на два года, уже восемь лет боролась с лейкемией. Киану в тот период стал опекуном сестры и помогал ей во время реабилитации, когда спустя десять лет после того, как Ким поставили диагноз, болезнь вошла в стадию ремиссии.
Кроме того, в период после выхода первой «Матрицы» Киану продал дом, чтобы переселиться поближе к сестре.
Она всегда была рядом со мной, а я всегда буду поддерживать ее, — говорил он о Ким в интервью.
Деньги, пожертвованные Ривзом, были направлены на исследования в области лейкемии. Спустя несколько лет он основал собственный благотворительный фонд помощи больным раком.
Не хочу присваивать фонду свое имя, просто пусть делает свое дело,— сказал актер.
Киану вообще известен своими щедрыми пожертвованиями и активным участием в благотворительных акциях. Летом 2020-го он помогал собрать деньги фонду, поддерживающему детей с онкологическими заболеваниями: актер выставил на аукцион 15-минутную встречу с ним в Zoom.
А те, кто работал с Ривзом на съемочной площадке, подтверждают, что он щедр и к коллегам по проектам. Осенью на съемках фильма «Джон Уик 4» Киану подарил четверым каскадерам часы: каждому — Rolex стоимостью более девяти тысяч долларов.
Spletnik