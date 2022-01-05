Простое и вкусное рождественское печенье

Предлагаем простой рецепт вкусного рождественского печенья с глазурью. Оно празднично выглядит, легко готовится и придется по вкусу всей вашей семье. Его можно дарить, можно украсить им елку, и, конечно, можно использовать по назначению — есть вместе с семьей или друзьями!

Рецептом поделился SHUBA FOOD.

Вам понадобится:

Масло сливочное – 100 г

Пудра сахарная – 100 г

Яйца – 1 шт.

Сахар ванильный – 7 г

Мука пшеничная – 275 г

Для декора:

Пудра сахарная – 400 г

Вода – 4 ст. л.

Пищевой краситель – 3 г

Съедобные блестки — 2 г

Из этих продуктов получится 30 печенек.

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Поставить духовку разогреваться до 190 градусов, застелить противень бумагой для выпечки.

Размягченное масло и сахар взбить до получения пышной массы.

Добавить яйцо и ваниль, взбивая.

Когда яйца хорошо соединятся с другими ингредиентами, всыпать муку и замесить тесто, собрав его в шар.

Присыпать мукой рабочую поверхность и раскатать на ней тесто толщиной 1 см.

Вырезать печенье из теста и аккуратно выложить на пергаментную бумагу на противне. Если вы делаете печенье для украшения елки — нужно проделать отверстие в печенье с помощью соломинки. Тогда можно будет продеть в него нить или ленточку.

Выпекать печенье 8-10 минут или пока оно не станет бледно-золотисто-коричневым. После оставить его на противне в течение 5 минут и выложить на решетке остывать.

Для глазури нужно просеять сахарную пудру и добавите в нее воду до образования однородной смеси. Можно добавить и размешать пищевой краситель. Украсить печенье глазурью и посыпать съедобными блестками. Дать глазури высохнуть.

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