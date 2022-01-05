Реформа школьного питания: что изменится в столовых после каникул

Госпродпотребслужба пояснила, чем теперь будут кормить детей в школах

В начале января 2022 года завершился переходный период по обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт. Уже после каникул реформа школьного питания, инициированная первой леди Украины Еленой Зеленской, должна заработать в полной мере.

«Госпродслужба будет контролировать внедрение новых норм и соблюдения санитарных норм учебными заведениями. Эта реформа очень важна, ведь результаты этой реформы затрагивают каждого из нас из-за здоровья наших детей», – отметили в ведомстве.

Обновленное меню для школьных столовых включает в себя 160 блюд. В нем ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов. В то же время увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.

Все школьные заведения обязаны:

уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза – до 7,5 г в один прием пищи;

увеличить количество фруктов до 100 г в один прием пищи;

уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60-80 до 30-50 г;

увеличить количество мяса птицы так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая в зависимости от возраста детей;

увеличить количество молочных продуктов при формировании меню.

Особенности продуктов:

примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды;

картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю в случае пятидневного пребывания в школе или не более трех раз в неделю в случае 6–7-дневного пребывания;

отваривать овощи, чтобы приготовить салаты на следующий день нельзя;

салаты нужно заправлять перед выдачей;

следует отдавать предпочтение продуктам с высшим содержанием пищевых волокон (например, выбирать гречку вместо риса);

отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян;

мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами;

насыщенные жиры, в частности сливочное масло, не должны превышать 10% от общего количества калорий;

в блюдах могут быть очищенные орехи или семечки. Но об этом нужно указывать в меню, чтобы дети с пищевыми аллергиями знали об этом. Орехи или семечки также можно предлагать в отдельной упаковке, но без глазури и добавления сахара;

завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов,

плавленый сыр не разрешается;

соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи;

запрещено использовать соусы и майонезы, кроме кетчупа с высоким содержанием томатов на 100 г продукта;

питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды, сок можно предлагать в ограниченном количестве без добавления сахара и подсластителей.

Запреты на продажу:

в школьных буфетах запрещено продавать сладкие хлебобулочные изделия;

продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов;

газированные напитки, в том числе сладкие, мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и грибы.

Напомним, первая леди Елена Зеленская подвела итоги продовольственной реформы школьного питания.