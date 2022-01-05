«Слуга народа» позировал в Карпатах в худи с дерзкой надписью

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Виталий Безгин позировал в горах Карпат в худи с принтом «Ohueno», что вызвало бурную реакцию фейсбук-пользователей.

Источник: ukranews.com

Фото Безгин опубликовал на своей странице в Facebook.





«Отдельно для моралистов, стилистов и специалистов по вопросу «как должен одеваться политик». Я ношу ту одежду, которая мне нравится и удобна, особенно когда на отдыхе. А не занимаюсь политическим лицемерием. Понимаю, что кому-то гораздо приятнее видеть политиков, которые с трибуны взывают о единстве с народом в костюме Том Форд за 5000€, затем садятся в Range Rover с охраной, который везет их на частный самолет, направляющийся из Жулян в Куршевель», — написал депутат в комментарии к своему посту.

Он добавил, что лучше останется собой и не будет ограничивать себя в праве поддерживать украинского производителя.

В комментариях к его фото некоторые пользователи писали, что одежда с матерными словами — это некультурно, но были и те, кто спрашивал, где такую вещь можно взять. Также внимание Безгина обратили на то, что у сайта, где продаются такие худи нет украинской версии. Эту проблему нардеп признал.

«Действительно есть проблема с отсутствием украинской версии сайта. Надо исправлять. У нас же есть очень «мощный» языковой омбудсмен, занимающийся многими вопросами, кроме профильного, направлю его внимание», — написал Безгин по этому поводу.

Худи с надписями «Ohueno» производит одноименный бренд, который также выпускает свитера, футболки, ремни и даже носки с таким принтом. Худи как у Безгина стоит 1150 гривен.

Позже выяснилось, что ажиотаж вызвало платье помощницы заместителя министра образования и науки Игоря Гарбарука Кристина Тишкун.