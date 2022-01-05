В Мариуполе мужчине не понравилось обращение по-украински в баре – видео

В Мариуполе мужчина устроил скандал в одном из баров из-за того, что к нему обратились на украинском языке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Вячеслав Твердохлеб.

Инцидент произошел в баре «Пьяная вишня»: по словам блогера, посетителю бара не понравилось, что девушка-бармен обратилась к нему на украинском языке. В ответ мужчина начал орать нецензурной бранью, требовал, чтобы с ним разговаривали по-русски и угрожал девушке убийством.

Дебошир пришел в компании попутчицы и не успокоился даже после приезда полиции. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Х****й Мариуполь».

Между тем, стали известна детальная информация касательно вероятного дебошира и украинофоба — им оказался Евгений Янчев. В Сети появились телефонные данные этого человека.

Также в сети сохранились фотографии публикаций со страницы Янчева в Facebook, которую он уже успел удалить.

В комментариях к записи пользователи высказывали свое возмущение поступком дебошира и требовали от правоохранителей наказать его за антиукраинские высказывания. В то же время, у Янчева нашлись и сторонники, которые оправдывали его действия.

Ранее «Апостроф» сообщал о том, как в Киеве таксист отказался везти пьяных пассажиров-украинофобов.