«Полицейский бунт»: правоохранители грозят всеукраинским страйком и требуют отставки руководства

«Полицейский бунт» в Украине разрастается — правоохранители требуют повышения зарплат, теперь к их ультиматуму добавилось условие об отставке глав Нацполиции и МВД.

Источник: novosti-n.org

В соцсетях распространяют видеообращение старшего лейтенанта полиции Дмитрия Рынкового, который заявил, что сотрудники «работают за еду», потому что зарплаты катастрофически не хватает. Правоохранители требуют выплаты денежных средств.





В противном случае, будут массовые увольнения и как минимум 30% личного состава уйдёт уже в первом квартале 2022 года, а также возможен всеукраинский страйк.

В соцсетях создана группа, в которой уже зарегистрировались более 50 тысяч сотрудников полиции, недовольных выплатами зарплат.

Также на сайте представительства президента Украины появилась петиция об увольнении министра МВД Дениса Монастырского — с 30 декабря она набрала более 6 тысяч голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что в новом, 2022 году украинские полицейские могут начать «тихую забастовку» из-за постоянных невыплат «ковидных» надбавок и премий.