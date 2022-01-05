Новая оптическая иллюзия поражает сознание

Последняя оптическая иллюзия, которая действительно сбивает с толку Интернет, называется «Скалистые лица». В этом ошеломляющем изображении задается вопрос: «Сколько лиц вы можете видеть?»

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Оптические иллюзии сбивают с толку мозг.

Недавно многие были сбиты с толку оптической иллюзией, скрывающей девять других лиц.

А в другом случае хитрый снимок показал семь лошадей в кадре, хотя многие могут увидеть только пять.