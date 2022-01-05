Новая оптическая иллюзия поражает сознание

Последняя оптическая иллюзия, которая действительно сбивает с толку Интернет, называется «Скалистые лица». В этом ошеломляющем изображении задается вопрос: «Сколько лиц вы можете видеть?»
Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»
Оптические иллюзии сбивают с толку мозг.
Недавно многие были сбиты с толку оптической иллюзией, скрывающей девять других лиц.
А в другом случае хитрый снимок показал семь лошадей в кадре, хотя многие могут увидеть только пять.
Так что, если вы хотите что-то новое, чтобы занять себя, вот изображение, которое действительно вас запутает.
На американском сайте Kids Environment Kids Health иллюзия под названием Rocky Faces на первый взгляд выглядит сложной.
На странице был задан вопрос: «Сколько человеческих лиц вы можете найти на этой картинке?»