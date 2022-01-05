Без порно и денег. Скандал с обложкой Nirvana

Калифорнийский суд не принял к рассмотрению иск Спенсера Элдена — человека, фотография которого в возрасте четырех месяцев — голым, под водой и в погоне за долларом — стала обложкой культового альбома Nevermind группы Nirvana.



Nirvana не пропадает из новостных лент даже в 2022 году. Спенсер Элден подал иск виз-за использования его снимкапрошлом году, заявив, что его родители не давали письменного согласия на использованиефотографии, на которойбыли видны его гениталии.Спенсеробвинил группу в распространении детской порнографии и сексуальной эксплуатации.В своем иске 30-летний Элден также утверждал, что огромная популярность фотографии стала для него причиной «постоянных и сильных эмоциональных страданий».





Ответ группы

Члены Nirvana попросили суд не рассматривать иск, назвав его необоснованным. В материалах, переданных суду адвокатами группы, говорится, в частности, что если бы это фото признали детской порнографией, то виновными в ее хранении пришлось бы признать всех, у кого есть альбом Nevermind.

Представители группы подчеркнули, что до недавних пор Элдену, судя по всему, слава не мешала.»Он не раз воссоздавал эту фотографию за плату. У него на груди татуировка с названием альбома, он появлялся на телешоу в самопародийном цельном костюме телесного цвета, он подписывал обложки альбома для продажи на eBay, он пользовался своей связью с альбомом, чтобы обольщать женщин», — прокомментировали иск Элдена адвокаты Nirvana.

The baby featured on Nirvana’s «Nevermind» album cover recreated the iconic shot 25 years later https://t.co/B51fPwbCfU pic.twitter.com/y9vL6QEhJx — New York Post (@nypost) September 25, 2016

Документ был подан в суд от имени выживших членов группы — Дэйва Грола, Криса Новоселича, вдовы Курта Кобейна Кортни Лав и снявшего обложку фотографа Кирка Уэддла.Даже если бы претензии Элдена были обоснованными, срок давности по такой статье истек бы в 2011 году, указали адвокаты.

Позиция истца

Представители Элдена настаивали, что в данном случае срок давности не имеет значения, так как альбом по-прежнему продается с классической обложкой.

«Детское порно — преступление без срока давности, — заявили его адвокаты в прошлом году. — Любое распространение и прибыль, полученная с помощью сексуализированного изображения ребенка, не только налагает долговременную ответственность на получивших ее, но и обрекает людей на пожизненную травму. Это общее место для всех наших клиентов, вне зависимости от того, как давно было создано изображение».

У представителей Элдена было время, чтобы оспорить требование Nirvana не рассматривать иск, но они упустили крайний срок, 30 декабря. Теперь они могут подать апелляцию на решение до 13 января.

Вопрос денег

Ранее Элден действительно неоднократно воссоздавал снимок вбассейне послучаю очередных юбилеев Nevermind идаже сделал себе татуировку нагруди сназванием альбома. Однако в2016 году вряде интервью онговорил, что устал быть знаменитостью собложки. Также онутверждал,что ранее пытался связаться сучастниками Nirvana, чтобы получить причитающееся заобложку, нонеполучил ответа.Похоже, остался без компенсации Элден и сейчас.