Без порно и денег. Скандал с обложкой Nirvana

Nirvana не пропадает из новостных лент даже в 2022 году. Спенсер Элден подал иск виз-за использования его снимкапрошлом году, заявив, что его родители не давали письменного согласия на использованиефотографии, на которойбыли видны его гениталии.Спенсеробвинил группу в распространении детской порнографии и сексуальной эксплуатации.В своем иске 30-летний Элден также утверждал, что огромная популярность фотографии стала для него причиной «постоянных и сильных эмоциональных страданий».

Ответ группы

Члены Nirvana попросили суд не рассматривать иск, назвав его необоснованным. В материалах, переданных суду адвокатами группы, говорится, в частности, что если бы это фото признали детской порнографией, то виновными в ее хранении пришлось бы признать всех, у кого есть альбом Nevermind.

Представители группы подчеркнули, что до недавних пор Элдену, судя по всему, слава не мешала.»Он не раз воссоздавал эту фотографию за плату. У него на груди татуировка с названием альбома, он появлялся на телешоу в самопародийном цельном костюме телесного цвета, он подписывал обложки альбома для продажи на eBay, он пользовался своей связью с альбомом, чтобы обольщать женщин», — прокомментировали иск Элдена адвокаты Nirvana.

The baby featured on Nirvana’s «Nevermind» album cover recreated the iconic shot 25 years later https://t.co/B51fPwbCfU pic.twitter.com/y9vL6QEhJx

— New York Post (@nypost) September 25, 2016