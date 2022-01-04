Забота о времени автовладельцев | ТопЖыр

Загруженность дорог – острая боль современного человека за рулем. К примеру, в Киеве автовладельцы простаивают в пробках в среднем 60 минут в день, то есть 15 дней в году. А когда случается непогода, то эти цифры вдвое больше. Приблизительно такая же статистика на городских трассах Харькова, Одессы, Львова и других областных центров Украины. Поэтому, в пробках они пытаются по-разному заполнить люфт свободного времени: кто-то слушает новости, кто-то развлекается в Instagram, еще кто-то просто бездельничает. А некоторые задаются вопросом: «Как с пользой для себя использовать часы вынужденного безделия за рулем или на АЗС, когда ждешь пока затор «рассосется»?





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С БРСМ-Нафта и Binomo дорожные пробки становятся стимулом для автовладельцев попробовать заработать дополнительный доход, а свободное время в авто летит быстро. Однако, помните, что в трейдинге ваш капитал может подвергаться риску, как, собственно, и повсюду в нашем динамичном мире.