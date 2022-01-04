Немецкие ученые объяснили, в чем «прелесть» сытного завтрака

Если начать завтракать сытнее, то в будущем можно избежать проблем с ожирением и предотвратить диабет, к такому выводу пришли ученые из Германии.

Исследователи изучили влияние различных вариантов завтраков на уровень сахара в крови.

Они предположили, что плотный, высококалорийный утренний прием еды может способствовать борьбе с ожирением и диабетом. Результаты исследования разместили в специализированном издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

С помощью добровольцев удалось выяснить, что сочетание сытного завтрака и низкокалорийного ужина приводит к тому, что утром у человека снижаются показатели уровня глюкозы и инсулина в крови. Немецкие ученые советуют с целью борьбы с ожирением и диабетом плотно завтракать, а вечером есть умеренно.

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