В США свирепствует Омикрон: за сутки выявили более миллиона случаев коронавируса

В течение понедельника в США зафиксировали более 1 миллиона случаев болезни COVID-19, поскольку очень заразный штамм Омикрон свирепствует по всей стране.

Как передает Укринформ, об этом сообщает New York Post.

Источник: www.ukrinform.ru

Всего в понедельник в стране было зафиксировано 1 082 549 новых случаев COVID-19, что является антирекордом для США с начала пандемии.

Эта впечатляющая цифра является наибольшим однодневным показателем для любой страны мира, и почти вдвое превышает предыдущий антирекорд США в 590 000 случаев COVID-19, установленный всего четыре дня назад.

Это количество новых больных также более чем вдвое превышает общее число случаев болезни, зарегистрированных в любой стране во время этой пандемии – у 414 000 человек был диагностирован COVID-19 в Индии в мае 2021 года.