Во Франции обнаружен новый штамм коронавируса

Во Франции был обнаружен новый штамм коронавируса B.1.640.2. Им заразилось 12 человек. Об этом сообщает MedRxiv.

Новый штамм коронавируса был обнаружен на юге Франции и распространялся в этом регионе. Вариант, предварительно идентифицированный как B. 1. 640.2, исследовался при поддержке французского правительства, еще не прошедшего рецензирования.

B.1.640.2 считается камерунским по происхождению и распространился на 12 пациентов на юге Франции.

Согласно исследованию, новый штамм имеет 46 новых мутаций, а также 37 делеций. Ученые назвали этот штамм коронавируса IHU.

«Набор мутаций и филогенетическое положение геномов, полученных здесь, указывают на основе нашего предварительного определения новый вариант, который мы назвали «HU», – говорится в заявлении ученых.

Первый случай обнаружили у вакцинированного пациента, вернувшегося из поездки в Камерун в середине ноября 2021 года. Прививку ему сделали за три дня до поездки.

«За день до постановки диагноза у него развились легкие респираторные симптомы», – говорится в сообщении.

После схожих мутации обнаружили еще у восьми пациентов, среди которых были дети.

Также отмечается, что этот случай доказывает непредсказуемость коронавируса.

«Эти данные являются еще одним примером непредсказуемости появления вариантов SARS-CoV-2 и их проникновения в данную географическую зону из-за границы», – отметили ученые.

Что касается опасности нового штамма, то ученые отмечают, что об этом еще рано говорить, поскольку исследования будут продолжены.

«На основании этих 12 случаев еще рано строить предположения о вирусологических, эпидемиологических или клинических особенностях этого варианта «IHU», – говорится в сообщении.

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