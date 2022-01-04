«Покормить хочется»: исхудавшая звезда 2000-х Полина Гагарина рассказала, как нужно «возвращаться в любимую»

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Популярная российская исполнительница Полина Гагарина, которая недавно переехала в загородный дом, решила поделиться со своими поклонниками своим счастьем. Дело в том, что 34-летняя певица улетела на солнечные Мальдивы. Здесь Полине удалось не только сфотографировать на фоне океана, но и удивить фанатов тощим видом.

Об этом стало известно благодаря новой публикации Полины Гагариной в сети Instagram.

Публикация Полины Гагариной, скриншот: Instagram

Публикация Полины Гагариной, скриншот: Instagram

«Вернулись в любимую лагуну…», — коротко подписала публикацию Полина, а также добавила несколько тэгов, которыми поздравила своих фанатов с Новым годом и «засветила» свое местонахождение.

Полина опубликовала всего один снимок, на котором можно увидеть райский курорт и худое тело певицы. Здесь Полина Гагарина стоит в черном элегантном купальнике с соломенной шляпкой на голове.

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Преданные поклонники принялись активно комментировать публикацию: «Красавица, хорошего отдыха», «Хорошего отдыха Вам», «Почему же не в России вы решили «отдохнуть»?», «Красавица», «Какие красивые фотообои!… Или это все взаправду?!?!?», «Покормить хочется», «Хорошего отдыха. У вас уже традиция, начинать год с Мальдив».

Комментарии к публикации, скриншот: Instagram

Комментарии к публикации, скриншот: Instagram

Комментарии к публикации, скриншот: Instagram

Комментарии к публикации, скриншот: Instagram

Комментарии к публикации, скриншот: Instagram

Комментарии к публикации, скриншот: Instagram

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