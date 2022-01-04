«Покормить хочется»: исхудавшая звезда 2000-х Полина Гагарина рассказала, как нужно «возвращаться в любимую»

Популярная российская исполнительница Полина Гагарина, которая недавно переехала в загородный дом, решила поделиться со своими поклонниками своим счастьем. Дело в том, что 34-летняя певица улетела на солнечные Мальдивы. Здесь Полине удалось не только сфотографировать на фоне океана, но и удивить фанатов тощим видом.

Об этом стало известно благодаря новой публикации Полины Гагариной в сети Instagram.