Плаваем в бассейне с прозрачной водой!

Чистый бассейн – залог хорошего настроения и безопасного купания. Чтобы плавать в чистой и прозрачной воде:

Установите фильтры для механической очистки бассейна

Очищайте чашу специальными химическими средствами

Проводите обеззараживание воды химическими дезинфектантами

Используйте коагулянты для бассейна

Почему вода мутнеет?

Этот вопрос актуален для всех владельцев бассейнов. Самые распространенные причины возникновения мутности– это:

Повышенная t° воздуха

Плохая работа фильтров и, как следствие, недостаточная циркуляция воды

Влияние ультрафиолета

Наличие мелких загрязнений: спор водорослей, косметики с кожи людей, пыли

Неэффективная работа дезинфицирующих препаратов

Нерегулярный уход за чашей бассейна

Выявите и устраните причину появления мутности и после этого примените коагулирующий препарат.

Что такое коагулянт?

Слово “коагулянт” берет свое происхождение из латинского языка и переводится как “склеивающий”, “соединяющий”. Действие коагулирующих препаратов направлено на склеивание мельчайших частиц мусора. Загрязнения утяжеляются и становятся крупнее, поэтому без труда улавливаются фильтрующей системой и водным пылесосом. После применения коагулянтов исчезает мутность и вода становится кристально прозрачной.

Виды коагулирующих препаратов AquaDoctor

Коагулирующие средства AquaDoctor различаются формой выпуска:

Жидкие препараты

Гранулы

Таблетки

Все три вида препаратов удобны при ручном использовании. Также вы можете применять жидкое средство, если в бассейне есть дозирующая станция, и гранулы – если бассейн компактного размера. Таблетки закладывайте в скиммер или дозатор химии.

Рекомендации к применению коагулянтов

Перед применением коагулирующего средства обязательно проверьте тестером уровень pH воды. Это необходимо для эффективной работы коагулянта. Уровень кислотно-щелочного баланса воды должен быть в пределах 7.2–7.4. При отклонении от нормы в ту или иную сторону используйте специальные средства AquaDoctor для понижения или повышения pH.

Кроме pH, перед использованием коагулянта проверьте и приведите в норму уровень хлора. Он должен составлять 0.3–0.6 мг/дм³. Если показатель завышен, примените специальное средство для нейтрализации избыточного хлора.

Если после применения коагулянтов вода не стала прозрачной, проведите шоковую обработку воды хлором быстрого действия или активным кислородом AquaDoctor.

На всех этикетках средств AquaDoctor есть инструкции – придерживайтесь их и точно выполняйте дозировки. Так вы обеспечите эффективную работу препаратов.

Регулярно применяйте коагулянты, комплексно очищайте и дезинфицируйте бассейн, и вы всегда будете получать приятные эмоции от плавания и водных развлечений.