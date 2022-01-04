Екатерина Бужинская в мини зажгла в веселой компании

Екатерина Бужинская поздравила своих подписчиков в Instagram с Новым годом веселым видео.

На нем певица появляется в компании сексуальных девушек в тигровых костюмах. Они зажигательно танцуют на камеру.





Сама же артистка предстала в кокетливом черном мини-платье с перьями на плечах и подоле, которое идеально подчеркнуло ее стройные ноги. Наряд она дополнила черными замшевыми ботфортами на высоких шпильках.

У платья также было пикантное декольте. Аутфит Катя дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем и длинными серьгами.

«Желаем классного настроения в Новом году! Тигрики, вперед», — пожелала звезда.

Бужинская порадовала поклонников также новогодним образом. Она танцевала на фоне елки в эффектном золотом платье и с роскошными украшениями на голове и шее.

«Наш творческий коллектив ворвался в Новый Год с песнями, танцами, концертами, и сегодня мы снова ждем встречи с любимым зрителем. Хочу поздравить всех моих подписчиков с Новым годом, с новыми начинаниями и новыми успехами. Новогодней радости и непредсказуемого чуда, волшебной истории и ярких, веселых моментов. Пусть новый 2022-й подарит светлую надежду и большие силы, исполнит все добрые желания и принесет счастье в ваш дом. С любовью, ваша Екатерина Бужинская», — пожелала певица.

ТСН