Диетолог объяснила, чем опасен недостаток витамина E

«Витамин красоты», «антиоксидант», «омолаживает» — все это люди слышат о витамине Е и, как следствие, принимают препараты и биодобавки, руководствуясь принципом «хуже не будет».

Диетолог Татьяна Бочарова считает, что это не слишком рационально и лучше потратить деньги на качественные продукты.

Витамин Е (или токоферол) — один из основных антиоксидантов, который участвует во всех обменных процессах: в частности, обеспечивает здоровье сердца, замедляет старение и поддерживает баланс холестерина в крови. В числе его других «сфер ответственности» — правильное развитие мышц, синтез белка и коллагена, и по этой причине витамин Е активно используется в косметологии.

Восполнить недостаток витамина Е сложно. Дневная потребность в витамине Е совсем небольшая: у взрослого человека — всего 15 миллиграммов. У кормящих матерей она чуть выше — 19 миллиграммов. Таким образом, для здорового человека нет никаких проблем получить витамин Е из пищи.

Его источником может быть, во-первых, растительное масло (44 миллиграмма на 100 граммов), одна столовая ложка которого закрывает суточную норму приема токоферола; во-вторых, миндаль (25 миллиграммов на 100 граммов) — две его горсти тоже эквивалентны дневной потребности. В-третьих, полезным продуктом являются семечки подсолнечника, 100 граммов которых содержат 35 миллиграммов витамина Е. Кроме того, к продуктам с повышенным содержанием витамина Е относятся фундук (21 миллиграмм), арахис (десять миллиграммов) и оливковое масло (12 миллиграммов).

«Недостаток витамина Е может возникнуть, если есть проблемы с желудком или кишечником, например колит и язвенный колит, либо с желчным пузырем — это наличие камней или отсутствие желчного пузыря после операции, — объясняет диетолог Татьяна Бочарова. — Однако в таком случае будет плохо усваиваться не только токоферол сам по себе, но и прочие витамины и минералы. Необходимо обратиться к врачу, чтобы тот подобрал витаминные и лекарственные препараты и скорректировал питание», — говорит специалист.

Обратная ситуация — избыток токоферола. Переесть витамина Е очень сложно, однако прием витаминов «на всякий случай» и самолечение могут привести к неприятным последствиям.

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