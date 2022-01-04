Зеленский приехал в Буковель и поселился рядом с Коломойским – СМИ

Отель Radisson Blu Resort Bukovel, где Зеленский и Коломойский поселились даже на одном этаже

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Буковель и поселился в гостинице, где находится олигарх Игорь Коломойский с семьей. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на два собственных источника.

Глава государства приехал в отель Radisson Blu Resort Bukovel 4 января и поселился там на пятом этаже. В одном из соседних номеров разместилась его охрана. Вместо этого его семьи там не видели.

Парковка около отеля 4 января. Фото: pravda.com.ua

Парковка около отеля 4 января. Фото: pravda.com.ua

В то же время, на том же пятом этаже уже находится олигарх Игорь Коломойский. Когда он там поселился, СМИ не уточняет.

Сам Коломойский в комментарии журналистам назвал это совпадением. «Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 еду (в Днепр – ред.)», – сказал он.

Журналист Юрий Бутусов написал, что олигарх Игорь Коломойский выслал редакции «Цензор.нет» свои фотографии с машины как доказательство, что он покинул Буковель и гостиницу «Рэдисон», где разместился президент Владимир Зеленский. Вот эти «доказательные» фотографии:













Отметим, что владельцами горнолыжного курорта «Буковель» сейчас жена и сын Игоря Палицы – бизнес-партнера Коломойского.