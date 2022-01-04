Цена автогаза в Украине — когда она вырастет

На цену автогаза в Украине оказывает влияние ситуация в соседних странах, в первую очередь в Польше. Подорожание топлива, как правило, происходит весной, но в 2022 году все может измениться.

Об этом эксперты рассказали “Апострофу”.

«Цена сжиженного газа не регулируется правительством и зависит от рыночной конъюнктуры, которая складывается в Украине и соседних государствах, – говорит эксперт «Нефтерынка» Александр Сиренко. – Наибольшее влияние на нее оказывает ситуация на польском рынке. И в последнее время она остается стабильной».

«Зима – традиционно спокойный сезон на рынке автомобильного топлива, – добавляет директор консалтинговой группы «А 95″ Сергей Куюн. – В это время потребление резко сокращается и, как результат, цены стабилизируются. Удорожание газа традиционно происходит весной».

Однако в нынешнем году ситуация может резко измениться, и в течение зимних месяцев газ значительно подорожает. Причина этого в том, что рекордные цены природного газа, которые сложились в последнее время на европейском рынке, начинают влиять на спокойный до сих пор рынок пропан-бутана.

Подробнее читайте в материале “Апострофа”: В новый год с новыми ценами: как будут дорожать бензин и автогаз в Украине