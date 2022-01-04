В небе над Франковском заметили прекрасное явление, дух перехватывает
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Новый год-2022 поразил прикарпатцев невиданным доселе зрелищем – роскошной двойной радугой, которая появилась в зимнем небе. Соответствующими фотографиями на своей личной странице в социальной сети Facebook поделился франковец Богдан Досюк.
Как отмечается, двойная радуга над Прикарпатьем появилась утром четвертого января. Ее, в частности, наблюдали жители Тисменицы.
В народе считают, что увидеть двойную радугу – это к успеху и процветанию во всех отраслях.