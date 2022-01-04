В небе над Франковском заметили прекрасное явление, дух перехватывает

Скрин, Facebook Богдан Досюк

Добавим, что двойная радуга – это очень редкое явление, наблюдать за которым повезет далеко не каждому. Тем более, увидеть радугу зимой. По некоторым приметам, зимняя радуга – предвестник резкой перемены погоды и близкого похолодания.

В большинстве культур Радуга-предвестник добрых новостей и указывает место, где спрятаны скапрбы или располагается рай.

Знай.uа напоминает: Почти сотня гремучих змей устроились на спячку под жилым домом: таких соседей и врагу не пожелаешь

Как ранее сообщал Знай.uа: Божье благословение? В небе впервые взошла двойная радуга, как выглядит уникальное зрелище.

Также Знай.uа писал: Божий знак: почему аисты вьют гнезда на крышах украинцев

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