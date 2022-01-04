В небе над Франковском заметили прекрасное явление, дух перехватывает

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Новый год-2022 поразил прикарпатцев невиданным доселе зрелищем – роскошной двойной радугой, которая появилась в зимнем небе. Соответствующими фотографиями на своей личной странице в социальной сети Facebook поделился франковец Богдан Досюк.

Как отмечается, двойная радуга над Прикарпатьем появилась утром четвертого января. Ее, в частности, наблюдали жители Тисменицы.

В народе считают, что увидеть двойную радугу – это к успеху и процветанию во всех отраслях.

Скрин, Facebook Богдан Досюк

Скрин, Facebook Богдан Досюк

Скрин, Facebook Богдан Досюк

Скрин, Facebook Богдан Досюк

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Скрин, Facebook

Скрин, Facebook

«Beautiful (Прекрасно)», » Maravilha (Изумительно!)», «Это какой-то божий знак!», — уверены комментаторы под снимками.

Скрин, Facebook Богдан Досюк

Скрин, Facebook Богдан Досюк

Скрин, Facebook Богдан Досюк

Скрин, Facebook Богдан Досюк

Скрин, Facebook Богдан Досюк

Скрин, Facebook Богдан Досюк

Добавим, что двойная радуга – это очень редкое явление, наблюдать за которым повезет далеко не каждому. Тем более, увидеть радугу зимой. По некоторым приметам, зимняя радуга – предвестник резкой перемены погоды и близкого похолодания.

В большинстве культур Радуга-предвестник добрых новостей и указывает место, где спрятаны скапрбы или располагается рай.

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Как ранее сообщал Знай.uа: Божье благословение? В небе впервые взошла двойная радуга, как выглядит уникальное зрелище.

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