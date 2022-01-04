Увлекательные снимки с различными сравнениями (ФОТО)

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Оценить прелесть, красоту, мощь и прочие качества различных предметов и явлений легче всего через сравнение. Ведь не зря люди часто твердят о том, что всё в этом мире относительно. И правда заметить следы времени, эксплуатации и прочие изменения вещей гораздо проще, если есть, что им противопоставить. Именно такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке, которая покажет, как увлекательно может быть познавать в сравнении окружающий нас мир.


1.

Увидели на пляже огромный буйУвлекательные снимки с различными сравнениями

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Один и тот же бренд обуви, но разный срок эксплуатацииУвлекательные снимки с различными сравнениями

3.

Слева мой старый фильтр для воды, которым я пользовалась 5 месяцев, а справа новыйУвлекательные снимки с различными сравнениями

4.

Это одинаковые вёдра, но одно из них было в гараже, а второе на патио, под открытым солнцемУвлекательные снимки с различными сравнениями

5.

Моя кошка Лола сильно поменяла цвет своей шёрсткиУвлекательные снимки с различными сравнениямиНа фото слева ей 1 месяц, а на фото справа — 8 лет.

6.

Пустая и исписанная тетрадьУвлекательные снимки с различными сравнениями

7.

Правая часть этого деревянного пола была покрыта ковром более двух летУвлекательные снимки с различными сравнениями

8.

Цвет кожи на моих руках сильно отличается от цвета кожи на ногахУвлекательные снимки с различными сравнениями

9.

Окна квартиры курильщика в сравнении с окнами квартиры некурящего человекаУвлекательные снимки с различными сравнениями

10.

Пёс моих родителейУвлекательные снимки с различными сравнениями

11.

Мозг акулы и мозг дельфинаУвлекательные снимки с различными сравнениями

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Новая и старая швейные иголкиУвлекательные снимки с различными сравнениямиТой, что справа, пользовались всего один месяц!

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Слева старая, а справа новая колода картУвлекательные снимки с различными сравнениями

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Разница между моей рукой и рукой моего другаУвлекательные снимки с различными сравнениями

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5-литровая бутылка вина в сравнении с обычнойУвлекательные снимки с различными сравнениями

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Ясное небо впереди и тучи позади меняУвлекательные снимки с различными сравнениями

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Моя обувь в сравнении с обувью моей девушкиУвлекательные снимки с различными сравнениями

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