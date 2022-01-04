Увлекательные снимки с различными сравнениями (ФОТО)

Оценить прелесть, красоту, мощь и прочие качества различных предметов и явлений легче всего через сравнение. Ведь не зря люди часто твердят о том, что всё в этом мире относительно. И правда заметить следы времени, эксплуатации и прочие изменения вещей гораздо проще, если есть, что им противопоставить. Именно такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке, которая покажет, как увлекательно может быть познавать в сравнении окружающий нас мир.





1.

Увидели на пляже огромный буй

2.

Один и тот же бренд обуви, но разный срок эксплуатации

3.

Слева мой старый фильтр для воды, которым я пользовалась 5 месяцев, а справа новый

4.

Это одинаковые вёдра, но одно из них было в гараже, а второе на патио, под открытым солнцем

5.

Моя кошка Лола сильно поменяла цвет своей шёрстки На фото слева ей 1 месяц, а на фото справа — 8 лет.

6.

Пустая и исписанная тетрадь

7.

Правая часть этого деревянного пола была покрыта ковром более двух лет

8.

Цвет кожи на моих руках сильно отличается от цвета кожи на ногах

9.

Окна квартиры курильщика в сравнении с окнами квартиры некурящего человека

10.

Пёс моих родителей

11.

Мозг акулы и мозг дельфина

12.

Новая и старая швейные иголки Той, что справа, пользовались всего один месяц!

13.

Слева старая, а справа новая колода карт

14.

Разница между моей рукой и рукой моего друга

15.

5-литровая бутылка вина в сравнении с обычной

16.

Ясное небо впереди и тучи позади меня

17.

Моя обувь в сравнении с обувью моей девушки

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