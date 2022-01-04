Зеленский против Порошенко — кто станет политическим трупом и пострадает ли Украина

Проклятие Украины в том, что она – государство-заложница. Заложница геополитических тяжеловесов, один из которых приставил дуло к виску нашего государства, чтобы добиться стратегических уступок от другого. Но также собственных атаманов, которые настолько погружены в выяснение персональных отношений, что готовы превратить страну в поле их персональной битвы и радостно воскликнуть в конце: «Да не достанься ты никому!» Что означает очередное возвращение в русский мир, который становится привлекательным только по сравнению с украинской руиной…

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Меня трудно заподозрить в симпатиях к Петру Порошенко. Для меня он гениальный политик: самовлюбленный, циничный, умный и целеустремленный. Настоящее политическое животное – ζῷον πoλιτικόν. Проблема в том, что он не государственник. Для него государство – средство, а не цель. И трагедия (и Порошенко и Украины) в том, что в Украине до сих пор нет того государства, того конституционного механизма, который способен превращать человеческое эго во всеобщее благо. Для этого классические политики, как Петр Алексеевич, ловко превращают общее благо в личное состояние.

У меня лично длинный список «подозрений» к пятому руководителю Украины: от обмена Славянска на Донецк (Славянск – нам, Донецк — Гиркину) из-за убийства сотрудника ГУР МО Мужчиля-Лесника, которым с какой-то стати лично руководил заместитель главы администрации Президента Порошенко покойный уже Андрей Таранов, до «плановой сдачи» Дебальцево. И это только по фронту…

Но(!!!) предъявленное Порошенко подозрение в госизмене не выдерживает никакой критики!!! Это юридический трэш, который в очередной раз убеждает меня: в правоохранительных органах почти не осталось профессионалов. Мои искренние соболезнования Ирине Венедиктовой. Кто выдает юридические дипломы этим людям, не умеющим составить слова в простое читабельное предложение?! Не говорю уже об элементарных законах логики, понимании причинно-следственных связей и глубоком знании права…

Поэтому страна поставлена в трагическую ситуацию. Умный подлец Порошенко, который может себе позволить лучших адвокатов страны, и искреннее недоумение Владимир Зеленский с командой недоучек в Государственном бюро расследований – в поединке, в котором уже невозможен компромисс. Кто-то из двоих должен политически умереть. А это значит, что нельзя ожидать юридических шахмат или даже юридического бокса – нас ждут бои без правил. В стиле Жеглова: «Вор должен сидеть в тюрьме» – вместо презумпции невиновности и соревновательного процесса…

Если недостает сил, доказательств и аргументов, остается только грубая сила. А это прямой путь к «лукашенизации» Зеленского, в которую он себя загоняет, сжигая за собой мосты.

При доверии к судебной власти, которая падает ниже плинтуса, подозрение Порошенко радикально мобилизует его сторонников и ненавистников. Как впрочем, адептов и хейтеров Зеленского. А это значит, что накал эмоций выключает мозги и превращает украинцев в две команды фанатов, готовых разнести государство для поддержки своего кумира.

Когда речь идет о решающем бое – не до правил приличия. Тем более, что джентльмены в украинской политике окончательно перевелись уже давно.

Третий тур выборов начался. Бой без всяких правил объявлен. Выживет только один. Боюсь только этим одним не будет Украина…

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