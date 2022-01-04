Украинцам пришлось сэкономить на покупках для праздничного стола

Несмотря на, казалось бы, переполненные супермаркеты и магазины, но перед новогодними праздниками украинцы включили режим тотальной экономии и не очень спешили делать дорогостоящие покупки для праздничного стола, в первую очередь, из-за цен, которые «кусаются». Как передает портал «Комментарии», об этом на своей странице в Facebook пишет журналист и блогер Павел Бондаренко.

Праздничный стол. Фото: фейсбук Павла Бондаренко

«Знаете, что заметил в этом году? Очень скромные рождественско-новогодние закупки. В супермаркете (райцентр, но сравнительно «благополучный», потому что многие военные) в прошлые годы полки с «вискарем», ромом и джином пустели. По некоторым позициям в цене 450+ грн стояли стикеры «товар в дороге». В этом году количество покупателей этих напитков, по-моему, упало и сильно. Вместо «Артемовского» и импортных игристых вин народ брал более бюджетную «газировку», хотя разница в цене около 20 гривен», – поделился наблюдением журналист.

Павел Бондаренко добавляет, то же самое с элитными видами рыбы красной икрой и подарочными наборами конфет.

«Мне показалось действительно ли это – народ впервые серьезно экономит на новогодние праздники?», – задается вопросом блогер.

Он добавляет, наблюдения показывают, что начинается нехорошая тенденция. Киев по понятным причинам во внимание не стоит принимать. В столице всегда были совсем другие уровни доходов. Бондаренко допускает, что, возможно, по этой же причине практически не было фейерверков.

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