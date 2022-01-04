Налоги для ФОП увеличат — на сколько поднимут в 2022 году и когда

В Украине в 2022 году физлицам-предпринимателям (ФОПам) придется заплатить более высокие налоги. Причиной этого является перерасчет прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

«Апостроф» выяснял, сколько и когда придется заплатить «ФОПам» налоговые вычеты.

Поскольку повышение «минималки» будет не слишком существенным, то и величина налога изменится несущественно.

Украинским предпринимателям нужно платить налоги в зависимости от группы:

первая группа – 284 гривен единого налога;

вторая группа – 1,3 тысячи гривен единого налога;

третья группа – 5% дохода или 3% для плательщиков НДС.

Ожидаемые изменения в июле для «ФОПов»:

«ФОПам» первой группы уровень единого налога повысится с 248 до 260 гривен;

Планируемые изменения в октябре для «ФОПов»:

предпринимателям второй группы повысят единый налог с 1,3 тысячи до 1,34 тысячи гривен;

Предусмотрены изменения на декабрь для «ФОПов»:

«ФОПам» первой группы увеличат единый налог с 260 до 268 гривен.

Примечательно, что объем налогов для многих физлиц-предпринимателей меньше, чем, например, для педагога из его зарплаты. Если ее размер 10 тысяч гривен, то нужно уплатить почти 2 тысячи гривен подоходного налога.

Иначе будут работать в этом году некоторые «ФОПы» из-за новшества — необходимости применения регистраторов расчетных операций. Кассовые аппараты или программные РРО разрешено не устанавливать только сельским предпринимателям и не продающим подакцизные товары (сигареты и спиртное). На сайте Налоговой службы можно скачать бесплатный программный РРО на смартфоне. Но некоторые «ФОПы» сетуют, что из-за новшеств будут вынуждены повышать цены на товары.

Как писал «Апостроф» с начала года ждет немало изменений, ведь вступают в силу несколько законодательных инициатив. Изменения будут касаться коммунальных платежей, пенсий, заработных плат и налогов.