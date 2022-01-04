Адель приобрела роскошный особняк за 58 млн долларов

Британская певица Адель приобрела особняк в Лос-Анджелесе.

Как пишет издание TMZ, ранее дом принадлежал голливудскому актеру – Сильвестру Сталлоне.

Звезда в прошлом году выставил его на продажу. Сталлоне оценил свое поместье в 110 млн долларов.





Стало известно, что новой владелицей дома стала Адель, она приобрела его за 58 млн долларов. В ее собственности теперь шесть спален, девять ванных комнат, тренажерный зал, сауна, бассейн, сигарная комната, кинотеатр, бар, художественная студия.

Кроме того, на территории особняка расположен двухэтажный дом для гостей.

Кстати, раньше исполнительница рассказывала, почему переехала жить в Лос-Анджелес. Адель жаловалась, что в Лондоне слишком дорого жить.

ТСН