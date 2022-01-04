SIM-карта по паспорту. Закон обязывает украинцев регистрировать номера

С 1 января начали действовать изменения в закон «Об электронных коммуникациях». Новшествами предусмотрено, что пользователи мобильной связи должны пройти идентификацию у поставщика электронных коммуникационных услуг. То есть зарегистрировать собственную SIM-карту у поставщика услуг.

Законом предусмотрен переходный период до 1 января 2025 года. За это время абоненты должны идентифицировать себя у поставщика услуг. В случае если они не успеют это сделать, поставщики электронных коммуникационных услуг будут обязаны приостановить предоставление услуг. После двух месяцев с момента прекращения, если пользователь не заключил договор или не предоставил паспортные данные, предоставление коммуникационных услуг прекращается.

Напомним, с начала декабря отечественные мобильные операторы стали менять цену на услуги мобильной связи и Интернета. Все пользователи Киевстар, Vodafone и lifecell войдут в 2022 год с обновленными тарифными планами и услугами.