Стартовала регистрация на пробное ВНО-2022

Пробное ЗНО

«Пробное внешнее независимое оценивание происходит с целью ознакомления всех желающих с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места. Пробное тестирование является важной составляющей подготовки к внешнему независимому оцениванию», — отметили в УЦОКО.

Зарегистрироваться на пробное ВНО можно на сайтах соответствующих региональных центров оценки качества образования. Стоит напомнить, что стоимость одного пробного ВНО для одного участника составляет около 300 грн (в регионах цены отличаются).

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График проведения пробного ВНО в 2022 году:

19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26 марта – по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Для всех зарегистрированных участников пробного ВНО будут созданы информационные страницы, на которых до 10 марта будет размещена информация о времени и месте прохождения пробного ВНО, а затем результаты прохождения тестирования.

Результаты тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 25 марта, по другим предметам – 1 апреля.