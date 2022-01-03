Врачей в Украине заменяют непрофессионалами — чем это грозит для украинцев

В Украине в скором времени выпускники не медицинских вузов заменят специалистов с высшим биологическим образованием.

По словам председателя Всеукраинской ассоциации клинической химии и лабораторной медицины Романы Блаживской, выпускники по специальности 224 были приравнены к специалистам с высшим не медицинским образованием, и в скором будущем в медицинских лабораториях ими планировалось заменить специалистов с высшим биологическим образованием, доля которых в лабораториях на сегодняшний день составляет около 70%.

Она отметила, что все эти действия приведут к обесцениванию профессии «Врач-лаборант», который не только может работать на высокотехнологичном оборудовании, но и умеет интерпретировать результаты исследования по конкретному пациенту с его болезнями и индивидуальными особенностями организма, а также предоставлять консультации врачам-клиницистам по диагностике и лечению.

«Разве можно ставить на один профессиональный уровень знания и практический опыт, полученный в течение шести лет обучения в медицинском вузе и интернатуре, и знания и практический опыт, полученный после обучения в медицинском колледже и непрофильном вузе?», — заявила Блаживская.

В заключении, она рассказала, что первый выпуск по специальности 224 должен состояться этой зимой.

«В ближайшее время украинцев будут диагностировать и лечить не врачи с соответствующим уровнем квалификации и ответственности, а выпускники не медицинских вузов», — подытожила она.

Ранее «Апостроф» писал, что медицинская реформа в Украине из-за бюрократических механизмов усложнила доступ пациентов к получению лечения.

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