Потери ВСУ в 2021 году — фото и фамилии погибших бойцов

На протяжении почти 8 лет на территории Украины от рук гибридных войск РФ погибают украинцы. В 2021 году в результате боевых действий погибли 79 воинов ВС Украины. Один из них – уже вечером 31 декабря, когда вся страна сидела за новогодним столом.

Об этом сообщает сайт «Новинарня».

1/ Олег АНДРИЕНКО, 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада. Уроженец Запорожья.

2/ Александр ОТРЕПЬЕВ, 36 обрмп имени контрадмирала Михаила Билинского. Николаевская область

3/ Роман ДЗЮБЕНКО, 92 омбр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Луганская область.

4/ Дмитрий ВЛАСЕНКО, 503-й отдельный батальон морской пехоты. Николаевская область.

5/ Назарий ПОЛИЩУК, 28 омбр имени Рыцарей Зимнего Похода. Черкасская область.

6/ Алексей ПОДВЕЗЕННЫЙ, 28 омбр имени Рыцарей Зимнего Похода. Черкасская область. Луганская область.

7/ Александр ГЛУШКО, 81 ОАэмбр. Полтава.

8/ Владислав ЛЯЩЕНКО, 28 омбр имени Рыцарей Зимнего Похода. Уроженец Донбасса, Горловка. Жил в Одесской области.

9/ Александр ВОЙТЕНКО, 81 ОАэмбр. Полтава.

10/ Вячеслав АЛЕКСИЕНКО, 81 ОАэмбр. Полтава.

11/ Дмитрий МИРОНЕНКО, 81 ОАэмбр. Харьков.

12/ Сергей ПЕТРАУСКАС, 72 омбр имени Черных Запорожцев. Черновцы.

13/ Дмитрий САРДАК, 59 омпбр имени Якова Гандзюка. Одесская область.

14/ Сергей МОИСЕЕНКО, 36 обрмп имени контрадмирала Михаила Билинского. Херсон.

15/ Владимир ОНОПРИЕНКО, батальон «Айдар» 53 омбр имени князя Владимира Мономаха. Черкасская область.

16/ Александр ПЕКУР, 54 орб. Киевская область.

17/ Виктор ПАСЕКА, 10 огшбр. Хмельницкий.

18/ Андрей ГРАБАРЬ, 36 обрмп имени контрадмирала Михаила Билинского. Николаевщина.

19/ Кирилл БЫКОВСКИЙ, 10 огшбр. Кропивницкий.

20/ Сергей КОВАЛЬ, 143 центр разминирования. Каменец-Подольский.

21/ Сергей БАРНИЧ, 10 огшбр. Ивано-Франковская область.

22/ Максим АБРАМОВИЧ, 10 огшбр. Ровенщина.

23/ Сергей ГАЙЧЕНКО, 10 огшбр. Днепропетровская область.

24/ Сергей СУЛИМАЯ, 10 огшбр. Ивано-Франковская область.

25/ Игорь БАЙТАЛА, 10 огшбр. Львов.

26/ Владислав МОРОЗ, 72 омбр имени Черных Запорожцев. Черкасская область.

27/ Виктор ГЕЛЕБРАНТ, 92 омбр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Харьков.

28/ Максим СТЕБЛЯНКО, 1-я отдельная танковая Северская бригада. Сумщина.

29/ Владимир ШПАК, 58 омпбр имени гетмана Ивана Выговского. Черновцы.

30/ Денис ЮШКО, 36 обрмп имени контрадмирала Михаила Билинского. Николаевщина.

31/ Андрей ТЕПЕРИК, 92 омбр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Харьков.

32/ Ярослав КАРЛИЙЧУК, 10 огшбр. Буковина.

33/ Алексей МАМЧИЙ, 10 огшбр. Буковина.

34/ Давид ШАРТАВА, 128 огшбр. Уроженец Грузии.

35/ Александр ЛУЦИК, 10 огшбр. Волынь.

36/ Иван КОВАЛЕВСКИЙ, 58 омпбр имени гетмана Ивана Выговского. Сечеславщина.

37/ Роман ГУЛЯК, 14 омбр имени князя Романа Великого. Хмельницкий.

38/ Дмитрий ОООЧИГРЕЧКА, 93 омбр «Холодный Яр». Кривой Рог.

39/ Сергей КОРОБЦОВ, 58 омпбр имени гетмана Ивана Выговского. Житомирская область.

40/ Юрий ОПЫШКО, батальон «Айдар» 53 омбр имени князя Владимира Мономаха. Полтава.

41/ Виктор ГОРОДНИЧЕНКО, 81 оабр. Полтава.

42/ Павел КОЛЕСНИК, 58 омпбр имени гетмана Ивана Выговского. Черновцы.

43/ Максим ПОЛЕВЫЙ, 128 огшбр. Хмельницкий.

44/ Владимир БЕЛОВ, 128 огшбр. Киевщина.

45/ Андрей ГОНАР, 58 омпбр имени гетмана Ивана Выговского. Кривой Рог.

46/ Юрий ПИСМЕННЫЙ, 93 омбр «Холодный Яр». Днепр.

47/ Богдан БРОДОВСКИЙ, 93 омбр «Холодный Яр». Винница.

48/ Евгений КУРАСОВ, 58 омпбр имени гетмана Ивана Выговского. Сумская область.

49/ Владимир ЯСКИВ, 24 омбр имени короля Даниила. Тернопольская область.

50/ Андрей БЕЛЯЕВ, 57 омпбр имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Сечеславщина.

51/ Александр ГОРБЕНКО, 10 огшбр. Кривой Рог.

52/ Дмитрий СИВОКОНЬ, 57 омпбр имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Херсон.

53/ Ярослав СЕМЕНЯКА, 58 омпбр имени гетмана Ивана Выговского. Сумская область

54/ Алексей КАЙДАНОВИЧ, 54 орб, Житомирская область.

55/ Артем МАЗУР, 28 омбр имени Рыцарей Зимнего Похода. Кировоградская область.

56/ Василий ОСТРОВСКИЙ, 24 омбр имени короля Даниила. Львов.

57/ Юрий МИХАЙЛОВ, 28 омбр имени Рыцарей Зимнего Похода. Николаевка.

58/ Александр АКСЁНОВ, 131 орб. Киевщина, Борисполь.

59/ Вячеслав ПИТЬКО, 74 орб. Днепропетровская область.

60/ Андрей ВЫСКРЕБЕЦ, 74 орб. Запорожье.

61/ Роман ЗАДОРОЖНЫЙ, 24 омбр имени короля Даниила. Львов.

62/ Алексей КУЛЕНКО, 57 омпбр имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Кировоградская область.

63/ Денис ГЕРМАН, 74 орб. Запорожье.

64/ Артур ГОЛУБ, 503-й обмр. Житомирская область.

65/ Валентин ЧЕПУРНЫЙ, 57 омпбр имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Херсон.

66/ Демьян ДАНИЛОВ, 57 омпбр имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Львов.

67/ Виктор МОЛОСТОВ, 54 омбр имени Ивана Мазепы. Харьков.

68/ Алексей СТРИЖАК, 25 отдельная Сичеславская воздушно-десантная бригада. Днепропетровская область

69/ Георгий ХАЛИКОВ, 93 омбр «Холодный Яр». Одесская область.

70/ Виктор РАЧУГИН, 17 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка. Запорожье

71/ Сергей ЕЛИСЕЕВ, 128 огшбр. Днепр.

72/ Виталий ПАВЛИСКО, 24 омбр имени короля Даниила. Львов.

73/ Вадим ФЕДОСЕЕВ, 79 едшбр. Николаев.

74/ Руслан ПРУСОВ, 79 едшбр. Николаев.

75/ Уберт МРАЧКОВСКИЙ, 8-й полк ССО. Хмельницкий.

76/ Али АЛХАСЛИ, 54 омбр имени Ивана Мазепы. Харьков.

77/ Валерий ГЕРОВКИН, 93 омбр «Холодный Яр». Донбасса.

78/ Станислав ЗАПОРОЖЕЦ, 74 орб. Луганская область.

79/ Станислав Богуславский, 25 отдельная Сичеславская воздушно-десантная бригада. Днепропетровская область.

Ранее «Апостроф» писал, что 31 декабря в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военнослужащий ВСУ.

Раньше мы рассказывали, чтороссийские оккупанты нарушили новогоднее перемирие на Донбассе.