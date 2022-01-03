Потери ВСУ в 2021 году — фото и фамилии погибших бойцов

На протяжении почти 8 лет на территории Украины от рук гибридных войск РФ погибают украинцы. В 2021 году в результате боевых действий погибли 79 воинов ВС Украины. Один из них – уже вечером 31 декабря, когда вся страна сидела за новогодним столом.
Об этом сообщает сайт «Новинарня».
1/ Олег АНДРИЕНКО, 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада. Уроженец Запорожья.
2/ Александр ОТРЕПЬЕВ, 36 обрмп имени контрадмирала Михаила Билинского. Николаевская область
3/ Роман ДЗЮБЕНКО, 92 омбр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Луганская область.
4/ Дмитрий ВЛАСЕНКО, 503-й отдельный батальон морской пехоты. Николаевская область.
5/ Назарий ПОЛИЩУК, 28 омбр имени Рыцарей Зимнего Похода. Черкасская область.
6/ Алексей ПОДВЕЗЕННЫЙ, 28 омбр имени Рыцарей Зимнего Похода. Черкасская область. Луганская область.
7/ Александр ГЛУШКО, 81 ОАэмбр. Полтава.
8/ Владислав ЛЯЩЕНКО, 28 омбр имени Рыцарей Зимнего Похода. Уроженец Донбасса, Горловка. Жил в Одесской области.
9/ Александр ВОЙТЕНКО, 81 ОАэмбр. Полтава.
10/ Вячеслав АЛЕКСИЕНКО, 81 ОАэмбр. Полтава.
11/ Дмитрий МИРОНЕНКО, 81 ОАэмбр. Харьков.
12/ Сергей ПЕТРАУСКАС, 72 омбр имени Черных Запорожцев. Черновцы.
13/ Дмитрий САРДАК, 59 омпбр имени Якова Гандзюка. Одесская область.
14/ Сергей МОИСЕЕНКО, 36 обрмп имени контрадмирала Михаила Билинского. Херсон.
15/ Владимир ОНОПРИЕНКО, батальон «Айдар» 53 омбр имени князя Владимира Мономаха. Черкасская область.
16/ Александр ПЕКУР, 54 орб. Киевская область.
17/ Виктор ПАСЕКА, 10 огшбр. Хмельницкий.
18/ Андрей ГРАБАРЬ, 36 обрмп имени контрадмирала Михаила Билинского. Николаевщина.
19/ Кирилл БЫКОВСКИЙ, 10 огшбр. Кропивницкий.
20/ Сергей КОВАЛЬ, 143 центр разминирования. Каменец-Подольский.
21/ Сергей БАРНИЧ, 10 огшбр. Ивано-Франковская область.
22/ Максим АБРАМОВИЧ, 10 огшбр. Ровенщина.
23/ Сергей ГАЙЧЕНКО, 10 огшбр. Днепропетровская область.
24/ Сергей СУЛИМАЯ, 10 огшбр. Ивано-Франковская область.
25/ Игорь БАЙТАЛА, 10 огшбр. Львов.
26/ Владислав МОРОЗ, 72 омбр имени Черных Запорожцев. Черкасская область.
27/ Виктор ГЕЛЕБРАНТ, 92 омбр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Харьков.
28/ Максим СТЕБЛЯНКО, 1-я отдельная танковая Северская бригада. Сумщина.
29/ Владимир ШПАК, 58 омпбр имени гетмана Ивана Выговского. Черновцы.
30/ Денис ЮШКО, 36 обрмп имени контрадмирала Михаила Билинского. Николаевщина.
31/ Андрей ТЕПЕРИК, 92 омбр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Харьков.
32/ Ярослав КАРЛИЙЧУК, 10 огшбр. Буковина.
33/ Алексей МАМЧИЙ, 10 огшбр. Буковина.
34/ Давид ШАРТАВА, 128 огшбр. Уроженец Грузии.
35/ Александр ЛУЦИК, 10 огшбр. Волынь.
36/ Иван КОВАЛЕВСКИЙ, 58 омпбр имени гетмана Ивана Выговского. Сечеславщина.
37/ Роман ГУЛЯК, 14 омбр имени князя Романа Великого. Хмельницкий.
38/ Дмитрий ОООЧИГРЕЧКА, 93 омбр «Холодный Яр». Кривой Рог.
39/ Сергей КОРОБЦОВ, 58 омпбр имени гетмана Ивана Выговского. Житомирская область.
40/ Юрий ОПЫШКО, батальон «Айдар» 53 омбр имени князя Владимира Мономаха. Полтава.
41/ Виктор ГОРОДНИЧЕНКО, 81 оабр. Полтава.
42/ Павел КОЛЕСНИК, 58 омпбр имени гетмана Ивана Выговского. Черновцы.
43/ Максим ПОЛЕВЫЙ, 128 огшбр. Хмельницкий.
44/ Владимир БЕЛОВ, 128 огшбр. Киевщина.
45/ Андрей ГОНАР, 58 омпбр имени гетмана Ивана Выговского. Кривой Рог.
46/ Юрий ПИСМЕННЫЙ, 93 омбр «Холодный Яр». Днепр.
47/ Богдан БРОДОВСКИЙ, 93 омбр «Холодный Яр». Винница.
48/ Евгений КУРАСОВ, 58 омпбр имени гетмана Ивана Выговского. Сумская область.
49/ Владимир ЯСКИВ, 24 омбр имени короля Даниила. Тернопольская область.
50/ Андрей БЕЛЯЕВ, 57 омпбр имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Сечеславщина.
51/ Александр ГОРБЕНКО, 10 огшбр. Кривой Рог.
52/ Дмитрий СИВОКОНЬ, 57 омпбр имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Херсон.
53/ Ярослав СЕМЕНЯКА, 58 омпбр имени гетмана Ивана Выговского. Сумская область
54/ Алексей КАЙДАНОВИЧ, 54 орб, Житомирская область.
55/ Артем МАЗУР, 28 омбр имени Рыцарей Зимнего Похода. Кировоградская область.
56/ Василий ОСТРОВСКИЙ, 24 омбр имени короля Даниила. Львов.
57/ Юрий МИХАЙЛОВ, 28 омбр имени Рыцарей Зимнего Похода. Николаевка.
58/ Александр АКСЁНОВ, 131 орб. Киевщина, Борисполь.
59/ Вячеслав ПИТЬКО, 74 орб. Днепропетровская область.
60/ Андрей ВЫСКРЕБЕЦ, 74 орб. Запорожье.
61/ Роман ЗАДОРОЖНЫЙ, 24 омбр имени короля Даниила. Львов.
62/ Алексей КУЛЕНКО, 57 омпбр имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Кировоградская область.
63/ Денис ГЕРМАН, 74 орб. Запорожье.
64/ Артур ГОЛУБ, 503-й обмр. Житомирская область.
65/ Валентин ЧЕПУРНЫЙ, 57 омпбр имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Херсон.
66/ Демьян ДАНИЛОВ, 57 омпбр имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Львов.
67/ Виктор МОЛОСТОВ, 54 омбр имени Ивана Мазепы. Харьков.
68/ Алексей СТРИЖАК, 25 отдельная Сичеславская воздушно-десантная бригада. Днепропетровская область
69/ Георгий ХАЛИКОВ, 93 омбр «Холодный Яр». Одесская область.
70/ Виктор РАЧУГИН, 17 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка. Запорожье
71/ Сергей ЕЛИСЕЕВ, 128 огшбр. Днепр.
72/ Виталий ПАВЛИСКО, 24 омбр имени короля Даниила. Львов.
73/ Вадим ФЕДОСЕЕВ, 79 едшбр. Николаев.
74/ Руслан ПРУСОВ, 79 едшбр. Николаев.
75/ Уберт МРАЧКОВСКИЙ, 8-й полк ССО. Хмельницкий.
76/ Али АЛХАСЛИ, 54 омбр имени Ивана Мазепы. Харьков.
77/ Валерий ГЕРОВКИН, 93 омбр «Холодный Яр». Донбасса.
78/ Станислав ЗАПОРОЖЕЦ, 74 орб. Луганская область.
79/ Станислав Богуславский, 25 отдельная Сичеславская воздушно-десантная бригада. Днепропетровская область.
Ранее «Апостроф» писал, что 31 декабря в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военнослужащий ВСУ.
Раньше мы рассказывали, чтороссийские оккупанты нарушили новогоднее перемирие на Донбассе.