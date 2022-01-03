Создатели нового фильма о Гарри Поттере опозорились с Гермионой-Микки Маусом

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Фанаты саги о Гарри Поттере обратили внимание на ошибку в новом фильме «Гарри Поттер, 20-я годовщина: возвращение в Хогвартс», пишет 7news.

Warner Bros. пришлось выступить с заявлением после того, как фанаты Гарри Поттера заметили серьезную ошибку спецвыпуске: во время отрывка, в котором актриса Эмма Уотсон рассказывала о своих детских воспоминаниях о Гарри Поттере, на экране появилось изображение.

Оно должно было показать Эмму Уотсон в детстве, но на самом деле старая фотография принадлежала совершенно другой актрисе. Внимательные зрители заметили, что на кадре вместо этого была запечатлена американская актриса Эмма Робертс.

«Я знал, что что-то пошло не так, lmao!!! Как это произошло?», — размышляет один человек.

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«Это не Эмма Уотсон», — написал в Твиттере другой фанат.

В своем заявлении Warner Bros. заявила Entertainment Weekly: «Уважаемые фанаты Гарри Поттера! Вы обратили наше внимание на ошибку редактирования фотографии с неправильной маркировкой. Скоро выйдет новая версия».

Кроме того, выяснилось, что Эмма Уотсон была влюблена в Тома Фелтона, который играл Драко Малфоя.

По ее словам, в начале съемок их попросили нарисовать, как выглядел Бог.

«Том нарисовал на скейтборде девушку с кепкой задом наперед, и я просто не знаю, как это сказать, но я просто влюбилась в него», — поделилась актриса.

«Раньше я приходила каждый день и искала его номер в листе вызовов, он был номером семь, и, если его имя значилось в листе вызовов, это был очень волнующий день. Он был на три года старше меня, поэтому для него я была как младшая сестра», — вспоминала Эмма.

Драко

Драко

«Я очень защищал ее. У меня всегда была слабость к ней, и это продолжается по сей день», — рассказал 34-летний Том.

Хотя пара была очень близка, они утверждают, что ничего романтического никогда между ними не было.

Напомним, что в сети сообщили, что владелец книги о Гарри Поттере внезапно стал миллионером.

Как ранее сообщал портал «Znaj», Дэниел Редклифф сделал внезапное признание.

Кроме того, «даже записку с признанием написал»: звезда «Гарри Поттера» отшила Дэниэла Рэдклиффа.

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