Создатели нового фильма о Гарри Поттере опозорились с Гермионой-Микки Маусом

Фанаты саги о Гарри Поттере обратили внимание на ошибку в новом фильме «Гарри Поттер, 20-я годовщина: возвращение в Хогвартс», пишет 7news.

Warner Bros. пришлось выступить с заявлением после того, как фанаты Гарри Поттера заметили серьезную ошибку спецвыпуске: во время отрывка, в котором актриса Эмма Уотсон рассказывала о своих детских воспоминаниях о Гарри Поттере, на экране появилось изображение.

Оно должно было показать Эмму Уотсон в детстве, но на самом деле старая фотография принадлежала совершенно другой актрисе. Внимательные зрители заметили, что на кадре вместо этого была запечатлена американская актриса Эмма Робертс.