«Идиотская фишка»: клиенты снова жалуются на работу «Новой почты»

Клиентам «Новой почты» следует приходить на отделение через некоторое время после получения уведомления о прибытии посылки, поскольку сразу ее забрать можно не всегда. На это обратил внимание один из клиентов компании.

«Новая идиотская фишка от Новой почты: приходите через 1-2 часа после получения смс, что посылку можно забрать. Зачем вообще делать смс рассылку, если вы не готовы ее выдать?» – возмутился он на своей странице в Facebook.

В то же время, представитель компании ответил в комментариях к публикации, подтвердив наличие проблемы. Как сообщил сотрудник компании, сообщения поступают за 15 минут до прибытия груза в конкретную геозону.

«Обычно этого времени достаточно для выгрузки авто. Задержка может возникнуть, если в отделении коллеги не успеют разгрузить авто или водитель задержится в пути в отделение. Однако о проблеме знаем и дорабатываем технологию информирования, чтобы избежать таких случаев. Согласны с Вами, два часа – значительный промежуток времени, подобного времени ожидания не должно быть», – говорится в сообщении.

Напомним, собственная авиакомпания оператора «Новая почта» Supernova Airlines рассчитывает получить сертификат эксплуатанта в апреле 2022 года.