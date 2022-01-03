Погода в Украине — прогноз погоды в январе, когда ожидается снег

В конце недели Украину накроют сильные снегопады. В течение ночи снеговые тучи захватят почти всю страну, а после уйдут на восток.
Об этом свидетельствуют данные метеорологического радара VentuSky.
Ближе к вечеру в субботу, 8 января, на территорию Украины из Европы прорвется атмосферный фронт, который принесет снег на Буковину и в Тернопольскую область.
По данным радара, к 20:00 осадки доберутся до Киева через Житомирскую область. А уже к 23.00 снег будет сыпать в Черновицкой, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях.
В воскресенье, 9 января, атмосферный фронт продвинется, захватив Сумскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. При этом регионы, где осадки начались еще в субботу, продолжат накрывать снегопады.
В 8:00 осадки ожидаются и на Полтавщине. А ближе к полудню снег продолжит идти лишь над полосой, расположенной от Николаева до Сум.
Затем атмосферный фронт переместится в восточные, северо-восточные и часть центральных регионов, а к вечеру постепенно уйдет из Украины на восток.
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