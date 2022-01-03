Андрей Задворный наконец признал, что ему нужно было от Златы Огневич

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Победитель второго сезона самого романтического шоу «Холостячка» со Златой Огневич сейчас пользуется неплохой популярностью в соцсети.

Хоть история любви с главной героиней закончилась далеко не хэппи-эндом и мнение многочисленной аудитории об Андрее Задворном остаётся довольно неоднозначным с долей откровенного недоверия, он всё же продолжает активно вести свой аккаунт в Instagram, где за ним следит уже более 50 тысяч человек.

Андрей Задворный, фото: Instagram

Андрей Задворный, фото: Instagram

Андрей Задворный в очередной раз поделился своими сокровенными мыслями с большой аудиторией и рассказал, что он уж давно живет по собственным правилам и только в своё удовольствие. Для него чужды слова «надо» и «должен», и в этом он чувствует свободу.

«Интересы развиваются — я больше уделяю времени тому, что мне действительно нравится. Я научился не быть там, где мне не нравится, не проводить время с теми, кто мне не близок, «потому что надо». Мне кажется, именно в этом свобода. Свобода быть собой», — написал мужчина.

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Скриншот с Instagram, Андрей Задворный

Скриншот с Instagram, Андрей Задворный

Также он признался, что после новогодних праздников к нему пришло долгожданное спокойствие и умиротворение, поэтому он наконец-то может позволить себе немного помечтать.

«Телефон не трещит от тонны сообщений, появилось настроение и вдохновение написать себе целей. Вот этим и займусь ближайшие дни — буду мечтать 🛫», — подытожил Андрей.

Комментарии - instagram.com/zadvornyiandrii/

Комментарии — instagram.com/zadvornyiandrii/

Комментарии - instagram.com/zadvornyiandrii/

Комментарии — instagram.com/zadvornyiandrii/

Напомним, «Холостячка» Злата Огневич оставила Задворного в 2021 году и решилась на детей: «Время чудес»

Как сообщал Знай.ua, Андрей Задворный сообщил о новой страсти после разрыва со Златой Огневич: «Погружаюсь с головой»

Также портал Знай.ua писал, что «Холостячку» Злату Огневич заметили за поцелуем с Максом Тарапатой на Новый год: «Пользуется им»

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