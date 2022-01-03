Андрей Задворный наконец признал, что ему нужно было от Златы Огневич
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Победитель второго сезона самого романтического шоу «Холостячка» со Златой Огневич сейчас пользуется неплохой популярностью в соцсети.
Хоть история любви с главной героиней закончилась далеко не хэппи-эндом и мнение многочисленной аудитории об Андрее Задворном остаётся довольно неоднозначным с долей откровенного недоверия, он всё же продолжает активно вести свой аккаунт в Instagram, где за ним следит уже более 50 тысяч человек.