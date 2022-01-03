Андрей Задворный наконец признал, что ему нужно было от Златы Огневич

Андрей Задворный, фото: Instagram

Андрей Задворный в очередной раз поделился своими сокровенными мыслями с большой аудиторией и рассказал, что он уж давно живет по собственным правилам и только в своё удовольствие. Для него чужды слова «надо» и «должен», и в этом он чувствует свободу.