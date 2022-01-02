Война на Донбассе — оккупанты блокируют 5 из 7 КПВВ

Российские оккупанты продолжают блокировать движение на пунктах пропуска на востоке Украины. Речь идет о пяти из семи дорожных коридоров.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

С украинской стороны открыты все контрольные пункты въезда/выезда для пропуска через линию разграничения, согласно решению командующего операцией Объединенных сил. Они работают ежедневно с 8-ми до 16-ти часов.

В то время как со стороны российских оккупантов открыты для пропуска только два КПВВ из семи. К тому же полноценно работает только «Станица Луганская». Там пропуск происходит ежедневно. За неделю около 6,5 тысячи человек прошли на временно оккупированную территорию, 5,5 тысячи — на контролируемую властями Украины территорию. Количество пересечения линии разграничения сократилось на 9%.

Еще один пункт пропуска «Новотроицкое» работает только для отдельных граждан по понедельникам и по пятницам. В эти дни КПВВ прошли около 420 человек и проехали около 90 транспортных средств в направлении временно оккупированной территории, почти 300 человек и свыше 70 транспортных средств проехали на подконтрольную территорию Киеву.

Через пункт «Счастье» проехали три грузовика с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для украинского населения доставили 28 тонн разного товара.

Согласно постановлению правительства от 29 декабря 2021 года, отменено требование самоизоляции для лиц, которые покидают временно оккупированную территорию через КПВВ. Гражданам не нужно проходить обязательную самоизоляцию, как и устанавливать мобильное приложение «Вдома», напоминают в МВД.

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