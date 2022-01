Популярний напій виявився небезпечним для серцевого ритму

Згідно з результатами нового дослідження, любителі цього напою можуть стикатися з такою проблемою, як серцева аритмія. Особливо небезпечно його надмірне вживання – він може негайно вплинути на частоту вашого серцебиття.

Кава здатна заряджати нас бадьорістю і енергією для того, щоб ми краще справлялися з повсякденними завданнями. Однак з’ясовується, що цей напій також може чинити негативний вплив на наш організм. Згідно з результатами дослідження, які нещодавно були представлені на наукових сесіях Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association), любителі кави можуть стикатися з такою проблемою, як серцева аритмія, якщо вони вживають надмірну кількість цього напою.





В рамках цього дослідження (яке частково фінансувалося відділенням кардіології Каліфорнійського університету в Сан-Франциско) вчені вели спостереження за 100 добровольцями, середній вік яких склав 38 років.

Коли учасники випивали більше однієї чашки кави, електрокардіографи, які відстежують частоту серцевих скорочень і які добровольці повинні були носити, фіксували дворазове збільшення-збільшення на 54% передчасних шлуночкових скорочень, що виходять від нижніх відділів серця.

“Кава-це найпоширеніший напій у світі, проте його вплив на здоров’я людини залишається неоднозначним», — сказав Грегорі Маркус (Gregory Marcus), лікар, один з авторів цього дослідження, заступник керівника з наукової роботи і почесний професор Каліфорнійського університету в Сан-Франциско. Маркус пояснив, що, хоча ” більшість довгострокових обсерваційних досліджень вказують на безліч корисних властивостей кави, наша робота стала першим рандомізованим дослідженням, метою якого було вивчення фізіологічних ефектів вживання кави в реальному часі».

Результати цього дослідження, очевидно, свідчать про те, що кава має негайний, але все ж тимчасовий вплив на ваш серцевий ритм.

У своєму інтерв’ю виданню Eat This, Not That доктор Джим Лю( Jim Liu), кардіолог з Медичного центру Векснера (Wexner Medical Center) при Державному університеті Огайо, сказав наступне: «Будучи стимулятором, кофеїн може надавати короткостроковий вплив на ваше серце, в тому числі підвищувати кров’яний тиск і збільшувати частоту серцебиття».

Однак, за словами доктора Лю, хоча “регулярне вживання кофеїну може призводити до незначного підвищення кров’яного тиску, поки не було доведено, що кофеїн має серйозний довгостроковий негативний вплив на здоров’я серцево-судинної системи, якщо вживати його в малих або помірних дозах”.

Таким чином, головний секрет полягає в помірності. Що робити, якщо після вживання кави ви відчуваєте, що ваше серцебиття почастішало? Доктор Лю відповів: “Я думаю, що буде корисно проконсультуватися в лікарем і з’ясувати можливі причини аритмії, особливо якщо напади нерегулярного серцебиття трапляються часто і заподіюють вам занепокоєння”.

lhealth.info