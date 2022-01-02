Психолог посоветовала пожилым меньше смотреть телевизор в самоизоляции

Пожилых людей, оказавшихся в самоизоляции, следует постараться убедить поменьше смотреть телевизор, а в качестве альтернативы предложить аудиокниги или умные колонки, сообщила в интервью ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем Анна Юсупова.

«Нужно подумать об одиноких пожилых людях, не пользующихся интернетом. Можно постараться убедить их как можно меньше смотреть телевизор, чтобы снизить уровень тревоги. Во-вторых, предложить книги или аудиокниги. В-третьих, есть умные колонки (например, «Алиса») – её можно заранее настроить и подарить», — сказала Юсупова.

По ее словам, согласно некоторым исследованиям, пожилые люди часто разговаривают с роботами-пылесосами. В таком случае, устройство, предназначенное специально для «общения», подошло бы гораздо больше. Юсупова также привела в пример робота – голосового помощника, которым пользуются космонавты и астронавты на борту Международной космической станции.

https://ads.go2net.com.ua/dsp.aspx?rct=3&zone=a11ac7e5-6dd4-411e-82be-07956d88e7cb&zoneInt=88552§=36435&site=30812&rnd=[CACHEBUSTING]

По ее словам, самоизоляция в целом стала хорошей возможностью пообщаться со знакомыми, с которыми долгое время не было контакта.

«По моим наблюдениям, сейчас у многих интенсифицировались отношения с людьми, уехавшими в другие города и страны. Теперь есть отличный вопрос, с которого можно начать разговор после многих лет отсутствия контакта: как ты там? И можно честно сказать, не боясь выглядеть глупо: я волнуюсь за тебя и твоё здоровье», – добавила Юсупова.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!