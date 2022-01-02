Как усовершенствовать свою работу с помощью электронного документооборота

Развитие личного бренда, внедрение электронного документооборота и создание лендинга помогут юристу лучше развиваться в новом году, быть в тренде и отвечать запросам современной аудитории. Рассказываем, что это такое и как это использовать в своей практике.

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Развитие личного бренда

Чтобы развивать личный бренд нужно активно вести аккаунты в социальных сетях (не обязательно присутствовать везде, достаточно выбрать 1–2 основных), давать профильные комментарии медиа и писать для них колонки и блоги, а также профессионально и качественно выполнять свою работу. клиенты могли вас рекомендовать и снова обращаться, когда им необходимы услуги юриста.

А вот именно то, что даст развитый личный бренд :

1. Увеличит количество новых клиентов благодаря популярности и конкурентным преимуществам.

Успех независимых юристов также зависит от узнаваемости и популярности. Если у вас развит личный бренд, то вам легче найти клиентов и работу в компании.

2. Продемонстрирует потенциальным клиентам ваши достижения.

На страницах в социальных сетях юристы рассказывают об участии в сложных судебных процессах и делятся своими результатами.

3. Донесет важную и полезную информацию.

Человек-бренд транслирует информацию о разновидности и направлении своей деятельности: юридические консультации, уголовную, гражданскую, хозяйственную и административную практику.

4. Сформирует доверие и крепкую эмоциональную связь.

Отношения юриста и клиента основываются на полном доверии. Личный бренд помогает вести диалог с клиентами и выстроить доверительные отношения.

5. Увеличит стоимость ваших услуг.

Стоимость одной услуги на юридическом рынке может существенно отличаться. Наличие прокачанного личного бренда позволяет известному адвокату брать высокие гонорары.

6. Позволяет выбирать проекты самостоятельно и работать с лучшими клиентами.

Популярность и сильный персональный бренд адвоката позволяют выбирать с кем сотрудничать, а также браться за интересные и выгодные дела.

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Роль ЭДО

Введение электронного документооборота — одно из средств достижения успеха. Лучший вариант работать с документами в 2022 году – делать это в цифровом виде. Современные системы электронного документооборота позволяют работать с документами в любое время и с любого устройства с обозревателем.

Это сделает ваш бизнес более клиентоориентированным, ведь не нужно будет ездить по городу, чтобы просто подписать документы или тратить время на их поиски.

Вот основные преимущества ЭДО:

1. Дешевле.

Не нужно тратить деньги на бумагу и другие материалы – печать, доставку и содержание архива. Не нужно ездить в разные концы города и отправлять курьеров, достаточно просто зайти с подключенного устройства в любом месте и подписать документы онлайн.

2. Надежнее и безопаснее.

Электронные документы не изнашиваются, а потерять их невозможно. Также документы защищены от пожаров, наводнений и других чрезвычайных ситуаций, которые могут уничтожить ваш архив навсегда.

3. Экономия времени и ресурсов.

Сэкономленное время можно использовать для развития, что в результате принесет ему больше пользы и доходов.

К тому же, такие документы имеют юридическую силу. Систему внешнего ЭДО можно использовать для внутреннего документооборота организации.

Вот какие компании EDO работают в Украине: Deals, e-Docs, elDoc, Megapolis.DocNet и другие.

Создать собственный лендинг

Практикующему юристу или юридической компании требуется собственный сайт. Избегнуть лишних затрат на создание большого ресурса, лаконично представить себя как профессионала и рассказать об услугах фирмы поможет лендинг.

Лендинг (одностраничный сайт) – это своего рода персональный онлайн-менеджер по продажам. Здесь клиенты увидят преимущества сотрудничества с вами, убедятся в вашей компетентности, узнают все о ценах и услугах. Основная задача такого сайта – не прямая продажа услуги, а знакомство пользователя с брендом/специалистом и запись на консультацию.

Выделим характеристики качественного лендинга для продвижения правовых услуг:

Соблюдение структуры – распределение на первый (главный) экран и остальное лендинг, состоящее из блоков. Современный дизайн. Кроссбраузерность.

Адаптивность под ПК и мобильные устройства, быстрая загрузка, отсутствие ошибок и т.д. На странице кратко, но исчерпывающе сообщается о надежности специалиста/компании.

Экспертность, минимализм и внимание к деталям — вот что сделает лендинг юриста продающим. Лендинг должен быть прост. Минимум исключительно полезной информации, несколько изображений и форма заявки – этого будет достаточно. Тексты для лендинга следует писать на доступном языке, не используя профессиональных терминов.

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