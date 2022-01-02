Зарплаты украинских педагогов поднимут: кому и сколько доплатят в 2022-м

В свою очередь размеры доплат установили в диапазоне от 10% до 40%

Несколько дней назад правительство утвердило постановление о повышении должностных окладов и доплат педагогам. Документ вступает в силу 1 января 2022 года. Об этом пишет «Лига.Закон».

Постановление определяет:

размеры повышений должностных окладов (ставок заработной платы) работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования;

размеры доплат за отдельные виды педагогической деятельности работникам в государственных и коммунальных заведениях и учреждениях образования.

Должностные оклады за работу в некоторых типах учреждений увеличатся на 5%- 30%. Повышение за педагогические и другие звания составит от 10% до 20%, за знание и использование в работе иностранного языка – 5% или 10%.

В документе идет речь о повышениях и доплатах работникам, занимающим должности согласно перечню должностей педагогических и научно-педагогических работников, на которых распространяются условия оплаты труда работников заведений и учреждений образования.

Работникам, которые имеют право на повышение оклада по нескольким основаниям, абсолютный размер каждого повышения рассчитывается без учета иного повышения на основании оклада (ставки), но не более чем на 25%.

В свою очередь размеры доплат установили в диапазоне от 10% до 40%. Так, доплата за классное руководство в 1-4 классах составит 20%, в 5-11 классах – 25%. За проверку учебных работ в 1-4 классах предусмотрена доплата 15%, в 5-11 классах – 20% по языку и литературе, 15% по математике, 10% по иностранному языку, технической механике (конструированию) и черчению.