Девушка с зайцем на голове устроила танцы в метро под гитару

В Харькове не всем удалось отойти от празднования Нового года 1 января. Для некоторых событие несколько затянулось, и они до сих пор не могут вырваться из объятий бурного веселья. Видео с одной из таких заигравшихся гуляк попало в телеграм-канал «ХС Харьков».

На опубликованных кадрах – девушка в розовой шапке зайца с огоньками, которая едет в вагоне метро. Однако стоять спокойно у нее не получается – она то и дело пускается в танцы, смущая своим поведением остальных пассажиров харьковского метрополитена.

Когда в вагон заходит старик с гитарой, она танцует под его аккомпанемент.