Девушка с зайцем на голове устроила танцы в метро под гитару

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В Харькове не всем удалось отойти от празднования Нового года 1 января. Для некоторых событие несколько затянулось, и они до сих пор не могут вырваться из объятий бурного веселья. Видео с одной из таких заигравшихся гуляк попало в телеграм-канал «ХС Харьков».

На опубликованных кадрах – девушка в розовой шапке зайца с огоньками, которая едет в вагоне метро. Однако стоять спокойно у нее не получается – она то и дело пускается в танцы, смущая своим поведением остальных пассажиров харьковского метрополитена.

Когда в вагон заходит старик с гитарой, она танцует под его аккомпанемент.

Скрин, видео "ХС Харьков"

Скрин, видео «ХС Харьков»

Скрин, видео "ХС Харьков"

Скрин, видео «ХС Харьков»

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«Малая походу перебрала оливьешки с селёдкой под шубой», — подписали ролики их авторы.

Скрин, видео "ХС Харьков"

Скрин, видео «ХС Харьков»

Скрин, видео "ХС Харьков"

Скрин, видео «ХС Харьков»

Скрин, видео "ХС Харьков"

Скрин, видео «ХС Харьков»

«Дедушка этот чудо, знаю его лично, живёт на Салтовке, возле Гершира. Хорошо, что с ним всё в порядке», «Вот так вот приспичит потанцевать в хорошем настроении в общественном месте, во все паблики попадешь», «Че не так? Никого не трогает, не исполняет… отдыхает человек! С Новым годом всех!!!», «Прикольно, хоть одному весело человеку», — поддержали происходящее в кадре харьковчане.

Другие решили, что девушка находится под влиянием каких-то психотропных веществ.

«Пересолила», «Это солевичка», «Ей дороги больше не стелить, а то пена пойдет», — пишут они.

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