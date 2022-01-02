В Україні з’являться АЗС із новим унікальним паливом

В «Українській водневій раді» (УВР) повідомляють, що в 2022 році в Україні з’являться автозаправні комплекси з унікальним для нашої країни паливом – воднем.

Источник: avtodream.org

Як розповів голова УВР Олександр Рєпкін, в організації роблять все для того, щоб втілити цей план у реальність.

Після сертифікації перших в Україні водневих автомобілів в УВР почали активно розробляти план будівництва водневих АЗС. Для створення водневих автозаправних комплексів шукають інвесторів.





Олександр Репкін додав, що до водневої стратегії України входять такі етапи:

збільшення потужностей з виробництва водню;

Напрацювання регуляторної бази;

Розширення використання інноваційного палива у транспортній промисловості;

Імпорт водню до сусідніх країн.

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Додамо, першими водневими автомобілями в Україні стали японські седани Toyota Mirai. Запас ходу одного автомобіля становить 850 кілометрів. Офіційно на українському ринку Toyota Mirai поки що не представлена.