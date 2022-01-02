В Україні з’являться АЗС із новим унікальним паливом

В «Українській водневій раді» (УВР) повідомляють, що в 2022 році в Україні з’являться автозаправні комплекси з унікальним для нашої країни паливом – воднем.
Источник: avtodream.org
Як розповів голова УВР Олександр Рєпкін, в організації роблять все для того, щоб втілити цей план у реальність.
Після сертифікації перших в Україні водневих автомобілів в УВР почали активно розробляти план будівництва водневих АЗС. Для створення водневих автозаправних комплексів шукають інвесторів.
Олександр Репкін додав, що до водневої стратегії України входять такі етапи:
збільшення потужностей з виробництва водню;
Напрацювання регуляторної бази;
Розширення використання інноваційного палива у транспортній промисловості;
Імпорт водню до сусідніх країн.
Читайте також: Tesla відкликає 500 тисяч електромобілів: у чому причина
Додамо, першими водневими автомобілями в Україні стали японські седани Toyota Mirai. Запас ходу одного автомобіля становить 850 кілометрів. Офіційно на українському ринку Toyota Mirai поки що не представлена.