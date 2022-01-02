Офтальмолог розповіла, чому опухають очі і як із цим боротися

Як правило, набряк верхньої або нижньої повіки-просто неприємне роздратування, яке проходить саме по собі протягом дня. Але якщо пухлина не спадає або з’являється регулярно, важливо знайти її причину, щоб уникнути різних ускладнень.
“Будь-який набряк, який триває більше 24-48 годин, вимагає візиту до офтальмолога, тому що іноді в його основі лежить серйозний стан, який може привести до сліпоти”, – розповіла офтальмолог Аннапурна Сінгх (Annapurna Singh).
За її словами, є кілька причин, які викликають набряк. До них відносяться:
- алергія;
- кон’юнктивіт;
- ячмінь;
- халязіон;
- травма;
- хвороба Грейвса (дифузний токсичний зоб, Базедова хвороба);
- орбітальний целюліт.
Як позбутися від набряку
В першу чергу лікар порадила промити очі прохолодною водою, яка допоможе зменшити роздратування, повідомляє Cleveland Clinic.
Також можна спробувати прикласти до століть прохолодний компрес. Підійде навіть змочена в холодній воді серветка.
Якщо набряк викликаний алергією, необхідно використовувати антигістамінні очні краплі. Однак перед їх застосуванням необхідна консультація лікаря, підкреслила Сінгх.
lhealth.info