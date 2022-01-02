Ученые обнаружили скрытый механизм пищевого поведения

Исследования, которое провели ученые из Португалии и США, показало, что решение о том, какую пищу выбрать, принимает мозг в вместе с кишечником и печенью. Новая «постпищеварительная» ось, управляющая пищевым поведением, описана в статье, опубликованной в журнале Neuron.

Считается, что мозг решает, подходит ли та или иная еда организму, в тот момент, когда пища попадает в рот. Но оказалось, что многие решения о том, какие продукты употреблять в будущем, а какие нет, мозг принимает значительно позже, когда пища уже оказывается в кишечнике.

Изучая пищевое поведение у мышей, ученые обнаружили, что мозг получает сигналы так называемых постпищеварительных процессов, происходящих после того, как еда прошла кишечник.

«Рот является первым контрольным пунктом, где принимается решение о том, следует принимать или отклонять пищу, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Альбино Оливейра-Майя (Albino Oliveira-Maia), главы отделения нейропсихиатрии Центра Шампалимо в Лиссабоне. — Оказавшись внутри, пища распадается на питательные вещества, и начинается постпищеварительная фаза. На этом этапе наступает очередь пищеварительной системы «попробовать» пищу и поговорить с мозгом».

По словам ученых, постпищеварительные процессы можно разделить на два типа. Первый касается настоящего — насколько питательна пища и сколько ее нужно потреблять. Второй — это процесс обучения, который определяет, как организм должен реагировать на ту же пищу в будущем.

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Согласно предыдущим исследованиям, постпищеварительное обучение приводит к тому, что и животные, и люди предпочитают более питательную пищу. Это логично, потому что в интересах организма определить, какая пища является более питательной, и по возможности выбирать в будущем эту пищу.

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