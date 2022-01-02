Зимние каникулы в школах Киева будут продлевать или нет — Рубан ответил на вопрос

В конце декабря 2021 года заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что в Киеве были зафиксированы первые случаи заражение новым штаммом коронавируса «Омикрон». Стало известно, будут ли продлевать каникулы в столичных школах.

Об этом рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала «Украина 24».

По словам чиновника, школьники должны вернуться к учебе в понедельник, 10 января.

«Нет сегодня прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут», – сказал Рубан.

Также мы рассказывали, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что 2022 год может стать последним годом пандемии коронавируса в мире.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний составилирейтинг государств с высоким уровнем заболеваемости.