Ученые выяснили, какие продукты предотвращают рак молочной железы

Исследование, проведенное североамериканскими учеными, показало, что женщины, придерживающиеся диеты с высоким содержанием клетчатки, менее подвержены развитию рака молочной железы. Результаты опубликованы в журнале Cancer, издаваемом Американским онкологическим обществом.

Ученые из Гарвардского университета в США и Торонтского университета в Канаде проанализировали данные 20 наблюдательных исследований, опубликованных до июля 2019 года, чтобы выяснить связь между потреблением клетчатки — как общего количества, так и с разбивкой по типам волокон — и частотой возникновения рака молочной железы.

В качестве основы для исследования они использовали крупнейшую библиографическую базу статей по медицинским наукам MEDLINE Национальной медицинской библиотеки США, а также базу данных Excerpta Medica (EMBASE). Ученые отобрали из этих баз все исследования, в которых сообщалось о связи между потреблением клетчатки и раком молочной железы.

Метаанализ данных показал, что во всех проспективных исследованиях отмечалась устойчивая связь между потреблением продуктов с высоким содержанием клетчатки и снижением заболеваемости раком молочной железы. Женщины, придерживающиеся диеты с большим количество пищевых волокон, независимо от возраста — авторы разделяли их на две группы: в пременопаузе и в постменопаузе — имели на восемь процентов ниже риск развития онкологического заболевания по сравнению с теми, кто использовал стандартный набор продуктов.

https://ads.go2net.com.ua/dsp.aspx?rct=3&zone=a11ac7e5-6dd4-411e-82be-07956d88e7cb&zoneInt=88552§=36435&site=30812&rnd=[CACHEBUSTING]

При этом, наиболее важную роль играла растворимая клетчатка. Авторы обнаружили, что количество растворимых волокон в рационе обратно пропорционально риску развития рака молочной железы. Для нерастворимых волокон такая связь является лишь предположительной.

Кроме того, авторы наблюдали незначительную обратную связь между общим количеством потребляемых волокон и риском развития различных разновидностей рака молочной железы — как положительного, так и отрицательного по рецепторам эстрогена и прогестерона.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!