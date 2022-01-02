День рождения Степана Бандеры — реакция Израиля а акции в Украине

Посольство Израиля в Украине осудило факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры, заявив об антисемитских проявлениях в ходе маршей.

Об этом проинформировала пресс-служба дипломатического ведомства в Twitter.

Посольство Израиля возмутилось проведением факельных маршей в честь дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, назвав его последователем нацистской идеологии.

Как утверждают дипломаты, организация подобных мероприятий оскверняет память жертв Холокоста в Украине.

Посольство также потребовал провести расследование из-за антисемитских проявлений, которые были замечены в ходе факельных шествий.

«Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, согласно закону, принятому в 2021 году», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что ни Степан Бандера, ни Роман Шухевич не были осуждены Нюрнбергским трибуналом по окончанию Второй мировой войны. Помимо этого, ни в одном из 42-х томов процесса нет обвинительного приговора по организациям ОУН либо УПА.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве прошел масштабный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.