Онколог розповіла про «вибухове» поєднання продуктів

Щоб не перевантажувати ШКТ, у Новий рік рекомендується організувати застілля таким чином, щоб основний прийом їжі припадав приблизно на вісім годин вечора
Щоб не перевантажувати ШКТ, у Новий рік рекомендується організувати застілля таким чином, щоб основний прийом їжі припадав приблизно на вісім годин вечора
Лікар нагадала, що під дією алкоголю розширюються судини малого тазу, збільшується приплив крові до вузлів. І це загрожує загостренням низки захворювань.
«Те саме з гострими стравами та спеціями, просто будьте обережні. Нехай на столі буде порізаний лимон, грейпфрут або ананас, вони покращують травлення», — зазначила Олена Смирнова, порадивши під час застілля пити трохи більше води, ніж зазвичай, і більше рухатися.
Лікар також порадила уникати поєднання деяких продуктів. Наприклад, «вибуховим» ефектом загрожує змішування бобових, винограду, алкоголю.
«Крім того, намагайтеся їсти не тільки олів’є-шубу-холодець. Обов’язково розбавляйте їх овочами — щоб наступного дня не було проблем зі стільцем», — наголосила проктолог.
zdorovia.com.ua