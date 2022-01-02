Онколог розповіла про «вибухове» поєднання продуктів





З «важкими» закусками краще завершити до дев’ятої, а вже опівночі залишити шампанське з легкими закусками, порадила онколог та проктолог Олена Смирнова.

Лікар нагадала, що під дією алкоголю розширюються судини малого тазу, збільшується приплив крові до вузлів. І це загрожує загостренням низки захворювань.

«Те саме з гострими стравами та спеціями, просто будьте обережні. Нехай на столі буде порізаний лимон, грейпфрут або ананас, вони покращують травлення», — зазначила Олена Смирнова, порадивши під час застілля пити трохи більше води, ніж зазвичай, і більше рухатися.

Лікар також порадила уникати поєднання деяких продуктів. Наприклад, «вибуховим» ефектом загрожує змішування бобових, винограду, алкоголю.

«Крім того, намагайтеся їсти не тільки олів’є-шубу-холодець. Обов’язково розбавляйте їх овочами — щоб наступного дня не було проблем зі стільцем», — наголосила проктолог.