Лікар попередила про небезпеку новорічних страв

За словами лікаря-дієтолога Наталії Круглової, приготовані на Новий Рік страви можуть викликати серйозне отруєння.

Якщо їх не доїли відразу і вони занадто довго стоять в теплі, на святковому столі, то можуть стати хорошим живильним середовищем для розвитку різної патогенної мікрофлори. Таким чином вони стають небезпечні для здоров’я.





Експерт вказала, що з’їдати новорічні страви бажано незабаром після приготування. “Якщо їх приготували і залишили на святковому столі, то це таке поживне середовище для патогенної мікрофлори, що може призводити до отруєння”, – пояснила вона.

Серед небезпечних страв лікар назвала різні салати із заправками, пише “Лента”. Також вона вказала, що викликати отруєння можуть і гарячі страви, які довго стояли на столі.

lhealth.info