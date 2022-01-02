Создан искусственный вирус, блокирующий коронавирусные инфекции

Американские ученые создали в лаборатории вирус, который можно использовать в качестве вакцины против коронавирусов. Пока проведены испытания на мышах, зараженных коронавирусом MERS. Ученые считают, что такой подход будет эффективным и против вируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества микробиологии mBio.

До сих пор в мире не существует вакцин, защищающих людей от инфекций, вызываемых коронавирусами, таких как COVID-19 или предшествовавшие ему SARS (тяжелый острый респираторный синдром, известный также как атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром).

В новом исследовании ученые описывают перспективный подход, основанный на создании генно-инженерного вируса, содержащего фрагменты S-белка, из которого сложены шипы коронавирусов, через которые они связываются с рецепторами на поверхности клеток, что позволяет вирусу проникать внутрь здоровых клеток.

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Ученые создали на основе природного вируса парагриппа 5 (PIV5), который известен у собак, но безопасен для людей, модифицированный вирус, добавив к PIV5 ген, заставляющий инфицированные клетки продуцировать S-гликопротеин, аналогичный тому, что содержится в шипах коронавируса.

Полученный вирус авторы опробовали на мышах, используя его в качестве вакцины против вируса MERS. Известно, что вирус MERS не поражает мышей, поэтому для эксперимента были созданы модельные животные, у которых экспрессируется белок DPP4, используемый вирусом MERS в качестве точки входа в клетки человека.

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