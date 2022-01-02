Это воскресенье запомнится надолго: юморные утренние шутки (ФОТО)

Муж смотрит по телевизору футбол, жена спрашивает:
— Коля, помнишь, как мы сыграли свадьбу?
— Кажись, вничью.
Герда спрашивает у Кая:
— Кай, чей бюст лучше поставить мне на мое пианино — Баха или Бетховена?
— Поставь Бетховена, Герда — он был глухим…
Жена будит мужа:
— Что с тобой? Почему ты так кричишь?
— Мне приснилось, что Маруся тонет.
— Что еще за Маруся?
— Да ты ее не знаешь, я с ней во сне познакомился.
— Какой у вас муж молчун.
— Да что вы, он такой болтун! Просто я ему материться в гостях запретила.
— О, привет! Третьим будешь?
— Да, не откажусь.
- Хорошо. Пошли, поможешь огород перекопать.
(telegraf.com.ua)