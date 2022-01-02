Это воскресенье запомнится надолго: юморные утренние шутки (ФОТО)

Муж смотрит по телевизору футбол, жена спрашивает:

— Коля, помнишь, как мы сыграли свадьбу?

— Кажись, вничью.

Герда спрашивает у Кая:

— Кай, чей бюст лучше поставить мне на мое пианино — Баха или Бетховена?

— Поставь Бетховена, Герда — он был глухим…

Жена будит мужа:

— Что с тобой? Почему ты так кричишь?

— Мне приснилось, что Маруся тонет.

— Что еще за Маруся?

— Да ты ее не знаешь, я с ней во сне познакомился.

— Какой у вас муж молчун.

— Да что вы, он такой болтун! Просто я ему материться в гостях запретила.

— О, привет! Третьим будешь?

— Да, не откажусь.

Хорошо. Пошли, поможешь огород перекопать.

(telegraf.com.ua)