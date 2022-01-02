Итоги 01.01: Помощь от США и закон о теробороне

Украина в этом году получит дополнительную помощь, детали которой пока раскрывать рано; В Украине введен в действие закон об основах национального сопротивления. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина от США получит дополнительную помощь





В 2022 году Украина, помимо уже запланированных 300 млн долларов, получит от США дополнительную помощь. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, еще одна часть взаимодействия США и Украины – активизация в сфере военно-технического сотрудничества.

Вступил в силу Закон Об основах национального сопротивления

В Украине с 1 января вступил в силуЗаконОб основах национального сопротивления, принятый Радой и подписанный президентом Зеленским летом 2021 года. Закон регулирует развитие территориальной обороны в Украине, организацию национального сопротивления и соответствующую подготовку граждан.

В Украине с начала года увеличились прожиточный минимум

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января составит 2 393 грн, с 1 июля — 2 508 грн, с 1 декабря — 2 589 грн. С 1 января прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 2 481 грн, с 1 июля – 2 600 грн, с 1 декабря – 2 684 грн.

Украина запретила доступ к рекам для государств-агрессоров

В Украине с 1 января вступил в силу ЗаконО внутреннем водном транспорте, который запрещает доступ к внутренним водам для кораблей стран-агрессоров.Закон определяет правовые, экономические и организационные принципы функционирования внутреннего водного транспорта и направлен на создание благоприятных условий для его развития, удовлетворение потребностей граждан в доступных, качественных и безопасных перевозках.

Украина перешла в «желтую» зону карантина

В Украине с 1 января во всех областях установлен желтый уровень эпидемической опасности.Уровень заболеваемости составляет 179 случаев на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Киеве — 426 случаев на 100 тысяч населения.

Вступили в силу изменения к закону об электронных коммуникациях

В Украине теперь следует регистрировать SIM-карты с привязкой к паспортным данным. С 1 января 2022 года вступили в силу изменения к закону об электронных коммуникациях.Согласно документу, конечный пользователь обязан осуществить идентификацию у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

Франция начала председательство в Совете ЕС

В Совете Европейского Союза Франции свое председательство начала Франция, которое продлится с 1 января по 30 июня 2022 года. Приоритетами Франции будет восстановление экономики и поддержка экологической и цифровой трансформации, защита и продвижение ценностей и интересов, и «ощущение принадлежности» в развитии общего европейского видения.

В Великобритании рекорд теплой температуры воздуха

В Сомерсете, Великобритания, в канун Нового года синоптики зафиксировали самую теплую температуру воздуха за всю историю наблюдений за погодой.В Конингсби в Линкольншире было зафиксировано плюс 15,3 градусов. В Меррифилде в Сомерсете зафиксировано плюс 15,8 градусов.